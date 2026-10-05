Příměstskou železniční dopravu do Prahy ochromil nedostatek vlaků

„Cestujícím se upřímně omlouváme za komplikace a snížený komfort, které jim současná mimořádná situace v provozu jednotek způsobuje," uvedla pro mluvčí Českých drah Nikola Moravcová. Důvodem nedostatku vozidel je podle ní souběh technických závad, vandalismu, instalace kamerového systému nebo evropského zabezpečovacího systému ETCS.
Podle Moravcové se v průběhu dne část vlaků typu CityElefant vrátila do provozu. „Na tratích v Praze a Středočeském kraji tak aktuálně chybí v turnusu přibližně šest elektrických jednotek CityElefant," uvedla před sedmou hodinou večerní Moravcová.
Ráno byly zrušeny dva spoje, což by se podle mluvčí v úterý již stát nemělo. Situace se sníženou kapacitou se stejně jako v září týká linek S1, S9 a částečně S7 a podle Moravcové se mohou omezení projevit i v následujících dnech.
Vlaky byly ve špičce přeplněné a nabíraly zpoždění, zasažené byly tisíce cestujících. „Situace, kdy stovky lidí stojí na peronech a následně se mačkají v polovičních soupravách, je absolutně neakceptovatelná. Cestující platí za jízdné a očekávají důstojnou a spolehlivou dopravu, ne neustálé improvizace," řekl krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký (STAN).
Podle něj jsou ČD profesionální dopravce s obrovským zázemím a musejí mít funkční záložní plány. „S vedením Českých drah jednáme na nejvyšší úrovni a požadujeme okamžitou stabilizaci provozu. Jsme zároveň připraveni uplatnit vůči dopravci sankce, které nám smlouva z roku 2019 umožňuje," dodal Borecký.
Adam Hejda z hejtmanství řekl, že sankce vůči dopravci může kraj uplatnit na základě toho, kolik spojů vůbec nevyjelo anebo vyjelo v nižší kapacitě, než činí objednávka. „Nicméně konečnou výši pokuty nejsme schopni v tuto chvíli říct, neboť vše záleží na tom, jak dlouho toto omezení ze strany dopravce potrvá. Předpokládáme ale, že sankce bude v řádech stovek tisíc korun," odpověděl na dotaz Hejda.
Veškeré sankce, tedy vč. těch za vypravení spojů v nižší než objednané kapacitě, fakturuje kraj dopravci v pravidelných kvartálních vyúčtováních.
České dráhy informovaly, že v úterý bude chybět šest CityElefantů, rušit spoje ale neplánuje. „Které spoje pojedou kratší, zveřejníme vždy v podvečer na další den na webu. Brzy to uvidíte i v aplikaci Můj vlak přímo u spoje. Než vyrazíte, ověřte si prosím svůj vlak. Omezení se v menší míře mohou projevit i v dalších dnech," uvedly České dráhy.
Obdobnou situaci řešil Středočeský kraj i letos v září, kdy také kvůli vysokému počtu odstavených CityElefantů měly některé příměstské vlaky v okolí Prahy menší kapacitu.