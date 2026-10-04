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Při práci s cirkulárkou přišel o několik prstů. Pro muže do Písku letěl vrtulník

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Dennívýzva
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Záchranářský vrtulník musel v sobotu odpoledne vyrazit do obce Písek na Frýdecko-Místecku. Vážná poranění ruky si tam přivodil muž při řezání na cirkulárce. Zraněný skončil na urgentním příjmu Fakultní nemocnice Ostrava.
Při práci s cirkulárkou přišel o několik prstů. Pro muže do Písku letěl vrtulník

Při práci s cirkulárkou přišel o několik prstů. Pro muže do Písku letěl vrtulník

Zdroj: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.10.2026 08:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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