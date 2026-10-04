Při práci s cirkulárkou přišel o několik prstů. Pro muže do Písku letěl vrtulník

Při práci s cirkulárkou přišel o několik prstů. Pro muže do Písku letěl vrtulníkPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Při práci s cirkulárkou přišel o několik prstů. Pro muže do Písku letěl vrtulníkZdroj: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje
Článek byl publikován 04.10.2026 08:45
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