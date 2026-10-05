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Nejoblíbenější zahrádkářský zlozvyk končí fatální havárií. Stará deka na dně šachty okamžitě natáhne litry vlhkosti a promění se v tvrdý betonový led obalující drahý přístroj

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Zamrznutí vodoměru v šachtě znamená prasklé sklíčko, vytopenou šachtu i účet za tisíce korun. Zjistěte, proč staré textilie situaci zhorší, jak použít nenasákavou izolaci a co ukládá zákon o vodovodech.
Detailní pohled na vodoměr s mosazným tělem a měřicím ciferníkem.

Detailní pohled na vodoměr s mosazným tělem a měřicím ciferníkem.

Zdroj: Shixart1985 / Wikimedia CC 2.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 05.10.2026 10:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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