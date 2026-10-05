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Fanoušci po dvou domácích porážkách tleskali, Šmicer kroutí hlavou. Deniův styl podle něj Čechům nesedí

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Fanoušci tleskali i po domácích prohrách s Chorvatskem a Anglií. Vladimír Šmicer varuje, že odvaha hrát kombinačně zatím přináší hlavně porážky.
Fanoušci po dvou domácích porážkách tleskali, Šmicer kroutí hlavou. Deniův styl podle něj Čechům nesedí

Fanoušci po dvou domácích porážkách tleskali, Šmicer kroutí hlavou. Deniův styl podle něj Čechům nesedí

Zdroj: FC Liverpool
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 05.10.2026 10:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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