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Děti z komedie Táta v sukni odrostly a ukázaly se na jedné fotografii. U filmu nakonec zůstal jen Lawrence

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Dětští herci Mara Wilson, Matthew Lawrence a Lisa Jakub z komedie Táta v sukni s odstupem třiceti let odkryli zákulisí natáčení s Robinem Williamsem.
Táta v sukni

Táta v sukni

Zdroj: FOTO:20th Century Fox / distr. FTV Prima
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.10.2026 10:20

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