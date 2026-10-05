Děti z komedie Táta v sukni odrostly a ukázaly se na jedné fotografii. U filmu nakonec zůstal jen Lawrence

V komedii Táta v sukni z roku 1993 si po boku Robina Williamse zahráli sourozenecké trio Mara Wilson, Matthew Lawrence a Lisa Jakub. Po třiceti letech se herci potkali u příležitosti natáčení podcastu a společnou fotografií potěšili fanoušky na sociálních sítích. Podle svých slov se i tři desetiletí po natáčení cítí jako rodina.
Společné setkání v San Franciscu
K setkání dětských hvězd došlo předloni na jaře. Mara Wilson zveřejnila na svém instagramovém profilu fotografii s Matthewem Lawrencem a Lisou Jakub. Snímek vznikl ve stejném týdnu, kdy herečka navštívila San Francisco, kde se celý filmový příběh rodiny Hillardových odehrával. Důvodem shledání bylo natáčení epizody pro Brotherly Love Podcast, který Lawrence tvoří se svými bratry.
Lisa Jakub setkání na sociální síti okomentovala slovy, že si užili spoustu zábavy a že se svými filmovými sourozenci cítí stále rodinné pouto. Fotografie vyvolala mezi sledujícími velký ohlas. Mnozí v komentářích vzpomínali na zesnulého Robina Williamse a psali, že by byl na své filmové děti pyšný. Mara Wilson během podcastu s nadsázkou poznamenala, že jako dětská hvězda devadesátých let vyrůstala obklopena samými krasavci. U herectví nakonec zůstal pouze Matthew Lawrence.
Zastání u ředitele školy
Režisér Chris Columbus trojici dětí do rolí Lydie, Chrise a Natalie vybral mimo jiné proto, že se fyzicky podobali Robinu Williamsovi a Sally Field, kteří ztvárnili jejich rodiče. Z hereckého obsazení dospělých se před kamerou objevili také Pierce Brosnan nebo Harvey Fierstein.
Natáčení přineslo dětským hercům i komplikace v osobním životě. Lisa Jakub se snažila držet krok se školní docházkou a úkoly posílala do školy poštou. Vedení školy však s tímto postupem nesouhlasilo a vyloučilo ji. Robin Williams tehdy napsal řediteli školy dopis, ve kterém ho žádal o přehodnocení rozhodnutí. Ředitel si dopis sice zarámoval, ale herečku zpět nepřijal. Své vzdělání tak dokončila až později na Virginské univerzitě.
Pomoc od filmového otce získal také Matthew Lawrence. Tomu Robin Williams napsal doporučující dopis, aby mu pomohl s přijetím na Univerzitu v Jižní Kalifornii. Pro nejmladší Maru Wilson znamenal snímek filmový debut a v následujících letech se objevila ve známých titulech Zázrak v New Yorku a Matilda.
Citlivý přístup a improvizace na place
Robin Williams nemyslel během natáčení jen na dětské herce. Když Sally Field zemřel otec, snažila se dál pracovat a skrývat pláč. Williams si všiml, že se něco děje, odvedl ji z placu a po zjištění situace okamžitě přerušil její natáčení, aby mohla zařídit pohřeb. Sám totiž film produkoval a mohl harmonogram upravit.
Na place Williams často zkoušel trpělivost hereckých kolegů. Pierce Brosnan se v jedné scéně snažil zahrát dušení krevetou a Williams na něj neustále pokřikoval se*uální narážky, aby ho vyvedl z míry. Maskéři mu každý den nanášeli make up čtyři a půl hodiny a hotový obličej se skládal z osmi oddělených částí. Diváci si mohou film Táta v sukni připomenout v televizním vysílání na stanici Prima MAX, která jej uvádí v pondělí 5. října v 17:15.
Pokračování filmu zastavila smrt
O vzniku pokračování úspěšné komedie se mluvilo v roce 2014. Režisér Chris Columbus se tehdy sešel s Robinem Williamsem a probrali scénář. Herec měl jen jedinou připomínku, zajímal se, zda bude muset zase trávit tolik času v převleku. Práce v kostýmu paní Doubtfire pro něj byla v pokročilejším věku fyzicky velmi náročná a režisér s ním proto diskutoval o úpravách scénáře, které by postavu chůvy omezily.
O čtyři měsíce později však Robin Williams ve věku třiašedesáti let zemřel a plány na natáčení druhého dílu definitivně padly. Během natáčení komedie ovšem vzniklo velké množství nevyužitého materiálu, protože Williams na place neustále improvizoval. Režisér Chris Columbus k tomu uvedl, že dodnes uschovává stovky krabic se záběry a doufá, že z nich s pomocí střihačů jednou vznikne dokumentární film zachycující Williamsův jedinečný tvůrčí proces.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (imdb, edition.cnn, variety).