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Seznamte se s Adamem. Humanoidní robot na VŠB pomůže zkoumat budoucnost průmyslu

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První humanoidní robot na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava se jmenuje Adam. Jméno vybrala komise z návrhů studentů a zaměstnanců. Robot má pomoci s výzkumem bezpečnosti, kybernetiky i využití humanoidů v průmyslu.
Seznamte se s Adamem. Humanoidní robot na VŠB pomůže zkoumat budoucnost průmyslu

Seznamte se s Adamem. Humanoidní robot na VŠB pomůže zkoumat budoucnost průmyslu

Zdroj: VŠB TUO
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.10.2026 08:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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