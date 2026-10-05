Hučel v každé předsíni, uměl malovat i sušit vlasy. To byl doutníkový vysavač ETA 400

Ležel v předsíni na kovových lyžinách, byl bezohledně tažen za vlnitou hadici a v sobotu ráno budil svým ohlušujícím hučením celý panelový dům. Doutníkový vysavač typové řady 400 z národního podniku Elektro-Praga Hlinsko se stal symbolem československé čistoty po celá 60. až 80. léta. Díky unikátnímu zadnímu výfuku a nezničitelnému motoru však nesloužil pouze k luxování chemlonových koberců Kovral, ale stal se univerzálním nástrojem socialistických kutilů, který uměl malovat stěny, stříkat barvu na plot i sušit dámské účesy.
Tato analýza vychází z dochovaných technických a muzejních pramenů: ze sbírek historických domácích spotřebičů
Národního technického muzea (NTM) v Praze, z archivní expozice Městského muzea v Hlinsku dokumentující historii podniku Elektro-Praga (ETA), z původních továrních návodů k obsluze vysavačů typů 400, 401 a 402 a z hospodářských záznamů publikovaných v digitálním archivu periodik AV ČR (deník Rudé právo). Konfrontace výrobní dokumentace a dobové praxe přesně ukazuje, jak se z jednoho motoru zrodil univerzální domácí fenomén. Doutník na saních: Design Stanislava Lachmana, který přežil generace
Když se řekne retro vysavač, většině pamětníků vytane na mysli ležatý kovový válec zaoblený na obou koncích. Právě tento tvar vynesl modelům z Hlinska lidovou přezdívku „doutník“. Na jejich vizuální podobě se zásadní měrou podílel legendární československý designér Stanislav Lachman, dvorní návrhář národního podniku Elektro-Praga. Lachman neřešil jen estetiku, ale především každodenní funkčnost v těsných bytech.
Vysavač stál na dvou pochromovaných ocelových lyžinách, případně na drobných pojezdových kolečkách. Hospodyně ho při úklidu jednoduše vlekly za sebou za hadici. Přístroj narážel do zárubní dveří, otloukal nohy nábytku a překonával prahy, ale jeho bytelné tělo z lisovaného ocelového plechu potažené omyvatelnou koženkou vydrželo naprosto všechno. Masivní bakelitové držadlo na hřbetu umožňovalo přenášení do patra a velkoplošný nožní spínač na zadním čele šlo snadno sešlápnout i v domácích papučích.
Nástupce řady 400, model Elektro-Praga 401 Standard, přinesl modernizované ovládání a vylepšenou filtraci, základní ležatou koncepci však zachoval. Foukání místo sání: Malířský rozprašovač, fén na vlasy i sušení peří
Zatímco moderní vysavače vzduch pouze nasávají a přes sadu filtrů vyfukují do stran, hlinecké stroje měly geniální konstrukční fintu: bajonetové hrdlo se nacházelo nejen vpředu pro sání, ale také vzadu na výstupu vzduchu. Hadici stačilo přepojit dozadu a z vysavače se rázem stalo výkonné dmychadlo. Výrobce k přístroji dodával pestrou škálu příslušenství, které z něj dělalo multifunkční stroj pro celou rodinu.
Nejpopulárnějším doplňkem byla skleněná nádobka s rozprašovací tryskou. Když se nasadila na výfukovou hadici, proud stlačeného vzduchu strhával kapalinu. Socialistické rodiny tak vysavačem běžně bílily zdi vápenným mlékem nebo nanášely barvu při malování bytu. Kutilové v garážích jím stříkali základní nátěry na ploty a motoristé dokonce retušovali blatníky. Protože vzduch procházející kolem pracujícího elektromotoru byl znatelně teplý, sloužil zadní výfuk v nouzi jako fén na mokré vlasy, vysoušeč promočených lyžáků nebo pomocník při načechrávání a sušení draného husího peří do peřin.
Většina rodin má tento oranžový mixér dodnes schovaný ve skříni. Za jeho padesátiletou životností stojí jeden úmyslně slabý plastový výlisek Textilní pytel a rituál vyklepávání u sídlištních popelnic
Dnešní komfort v podobě jednorázových papírových či syntetických sáčků, které po naplnění jednoduše vyhodíte do koše, byl v tehdejším Československu neznámým pojmem. Uvnitř vysavače byl instalován masivní textilní prachový filtr – hustě tkaný látkový vak napnutý na drátěném rámu, který zachycoval veškeré nečistoty.
Vyprázdnění filtru představovalo pravidelný sobotní rituál. Člen rodiny vzal odstrojený vysavač nebo vyjmutý vak na sídlištní dvůr k plechovým popelnicím, otočil jej dnem vzhůru a bušením do dna prach vytloukal ven. Vnitrobloky se pravidelně halily do šedivých oblaků prachu a vyklepávač se domů vracel zaprášený od hlavy k patě. Než se však prach vysypal, musel se vak často ručně prohmatat – kolik ztracených knoflíků, prstýnků nebo kovových šroubků do stavebnice se v jeho útrobách našlo, by vydalo na samostatnou knihu.
Model Elektro-Praga 402 zvaný Jupiter přidal plastová čela a zadní výfukový otvor, do kterého šlo zapojit hadici pro foukání vzduchu či rozprašování barev. Cena v Elektru a motor, který odmítal dosloužit
Vysavač nebyl lacinou záležitostí na jedno použití. V 60. a 70. letech se cena modelů Elektro-Praga 400, 401 či pozdějšího modernizovaného typu 402 Jupiter pohybovala v prodejnách Elektro přibližně mezi
680 a 950 Kčs v závislosti na dodávané sadě nástavců. Při tehdejším průměrném měsíčním platu kolem 1 800 až 2 200 Kčs představoval nákup spotřebiče třetinu až téměř polovinu měsíční výplaty, podobně jako tomu bylo u dalších kuchyňských pomocníků, jak popisuje naše ohlédnutí za hliníkovou Remoskou.
Pekla za pětinu elektřiny: Proč byla hliníková Remoska zázrakem na chalupách
Na rozdíl od dnešních spotřebičů plánovaných na konec záruční doby však hlinecké motory disponovaly poctivým měděným vinutím, masivními komutátory a bronzovými kluznými ložisky. Pokud majitel občas vyměnil opotřebované grafitové uhlíky a promazal ložisko pár kapkami oleje na šicí stroje, přístroj sloužil třicet i čtyřicet let. Mnohé tyto doutníkové legendy fungují dodnes na chalupách a v dílnách, kde s nezaměnitelným hlubokým tónem spolehlivě sají piliny i po více než půlstoletí od chvíle, kdy opustily výrobní linku.
Zdroje fotografií Doutníkový vysavač Elektro-Praga 400: Foto: Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) Vysavač Elektro-Praga Standard 401: Foto: Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) Vysavač Elektro-Praga 402 Jupiter: Foto: Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)