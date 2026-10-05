Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Hučel v každé předsíni, uměl malovat i sušit vlasy. To byl doutníkový vysavač ETA 400

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Tvar doutníku, vyklepávání prachu u popelnice a foukání vzduchu k malování bytu. Proč byl vysavač ETA z Hlinska nezničitelným králem sobotního úklidu.
Klasický doutníkový vysavač Elektro-Praga 400 ležící na saních s kovovým tělem

Klasický doutníkový vysavač Elektro-Praga 400 ležící na saních s kovovým tělem

Zdroj: Foto: Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 10:29

Reklama
Další články z Retro Radar
Socialističtí kutilové zachraňovali to, co inženýři v Boleslavi zpackali. Vysněná Škoda 120 byla pojízdný parní stroj
Socialističtí kutilové zachraňovali to, co inženýři v Boleslavi zpackali. Vysněná Škoda 120 byla pojízdný parní stroj
Šest metráků za čtyři minuty. Pilot Čmeláka vzpomínal na dřinu tří žen
Šest metráků za čtyři minuty. Pilot Čmeláka vzpomínal na dřinu tří žen

Z-37 Čmelák spojoval nízké pracovní lety s opakovaným plněním. Svědectví pilota a muzejní evidence ukazují,...

Zřejmě vám zbytečně leží na půdě pod plachtou. Za socialismu přitom tento těžký kotoučák z Tesly stál dva celé platy
Zřejmě vám zbytečně leží na půdě pod plachtou. Za socialismu přitom tento těžký kotoučák z Tesly stál dva celé platy

Zelené magické oko, lepení pásků Emgeton a noční nahrávání z rádia. Jak národní podnik Tesla Přelouč...

Kradly kuchařky maso? Proč na talířích v socialistických jídelnách končilo jen 30 gramů
Kradly kuchařky maso? Proč na talířích v socialistických jídelnách končilo jen 30 gramů

Školní oběd v 80. letech stál necelé čtyři koruny. Zjistěte, jak fungovaly centrální receptury, proč se...

Západní Evropa dávno jezdila v Transitech, Československo na podobný vůz čekalo dvanáct let. Odhalte pravdu o zoufalém zpracování slovenské dvanáctsettrosky
Západní Evropa dávno jezdila v Transitech, Československo na podobný vůz čekalo dvanáct let. Odhalte pravdu o zoufalém zpracování slovenské dvanáctsettrosky

Rozpálený kryt motoru uprostřed kabiny, řazení pod volantem a věčný oblak páry z chladiče v táhlém...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

Všechny články tohoto autora →
Retro Radar
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.