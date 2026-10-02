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Socialističtí kutilové zachraňovali to, co inženýři v Boleslavi zpackali. Vysněná Škoda 120 byla pojízdný parní stroj

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Dlouhé potrubí pod podlahou, 11 litrů kapaliny a nespolehlivý termospínač. Proč Škoda 105 a 120 v letních kolonách vařila a jak si řidiči pomáhali ručním spínačem a topením naplno.
Dobový snímek automobilu Škoda 120 L zaparkovaného v ulici

Dobový snímek automobilu Škoda 120 L zaparkovaného v ulici

Zdroj: Foto: FORTEPAN / Bencseky Mátyás / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 02.10.2026 07:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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