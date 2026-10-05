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Velký návrat. Jan Knapík po vleklém zranění odehrál první minuty

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Dennívýzva
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Jeho angažmá v Liberci provází od počátku smůla na zranění. Jan Knapík za Slovan v lize odehrál jen pár minut, jinak byl celou dobu na marodce. Naposledy se na hřišti objevil v dubnu minulého roku. Nyní v přátelském zápase proti Wroclawi odehrál závěrečnou čtvrthodinu a snad je konečně zpět.
Velký návrat. Jan Knapík po vleklém zranění odehrál první minuty

Velký návrat. Jan Knapík po vleklém zranění odehrál první minuty

Zdroj: Slovan Liberec
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 10:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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