Velký návrat. Jan Knapík po vleklém zranění odehrál první minuty

Své dojmy pak bezprostředně po utkání popsal pro klubové kanály. A bylo vidět, jak moc rád je, že je zpět a právě slovo rád hned několikrát zopakoval. „Jsem rád, že jsem se po všech těch patáliích, co mě provázely, mohl konečně dostat na hřiště. Jsem rád, že jsem zdravotně mohl zvládnout prvních patnáct minut na hřišti a odškrtnout si v návratu nějakou pomyslnou metu. Jsem rád,“ řekl Jan Knapík.
Už do Liberce přicházel v době, kdy doléčoval zranění. V zimě na začátku roku 2025 pak odehrál tři přípravné duely, ale v tom třetím si poranil koleno. V závěru sezony se pak objevil na pár minut ve dvou utkáních, potom ale opět zamířil na marodku. Absolvoval operaci, ta ovšem nedopadla dobře a Knapík po nějaké době absolvoval další operační zákrok. Dlouhé měsíce pak trval jeho návrat na hřiště.
Pětadvacetiletý hráč nakonec vynechal celou minulou sezonu a na hřiště se podíval až nyní v repre pauze. Nyní se chce na hřiště dostávat stále více. „Po té době, co jsem byl mimo, tak zápasová praxe nejde natrénovat. Teď si myslím, že bude následovat fáze střídání náročných tréninků s pár minutami v zápase. Potřebuji hlavně hrát, já jsem rád, že tenhle přátelák byl a já si to takhle mohl vyzkoušet. Uvidíme, co bude dál. Chci přidávat v trénincích a zápasové minuty,“ dodal.
Jsem rád, že to jde podle plánu. Jsem také velmi rád, že Knápa dostal minuty, které jsme plánovali. Jeho stav se stále zlepšuje a dnes už na tom byl tak, že dostal první minuty. Jsem rád, že je zpět. Teď musí být trpělivý.Branislav Fodrek — trenér Slovanu Liberec
Slovan utkání proti polskému Slask Wroclaw zvládl 3:0, Knapík tak mohl být spokojený se svým návratem, ale i se samotným zápasem. „Super zápas. Mělo to tempo pro oba týmy. Super v téhle dlouhé repre pauze si ji zkrátit o jeden týden. Myslím, že to splnilo účel. Dobrej zápas,“ řekl.
Na hřiště se vrátil už i Jan Bořil, který se zranil při zápase v Brně se Zbrojovkou. Chybí ještě jeden dlouhodobý marod, Šimon Gabriel se měl podle původních odhadů už také vracet na hřiště, zatím se ale v zápase neobjevil. Zpět už je i Haris Berbič, který odehrál poločas za béčko a hned odjel na reprezentační sraz bosenské jednadvacítky. Za ni odehrál poločas proti Norsku.