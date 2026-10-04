Osm zápasů, osm výher. Třinec po demolici Olomouce slaví rekordní start sezony

Oceláři osmou výhrou v řadě překonali vítěznou šňůru Litvínova z úvodu sezony 2024/25. Severočeši před dvěma lety po sedmi výhrách v řadě prohráli v osmém kole v Pardubicích 1:3.
Dnešní zápas na Hané s posledním týmem tabulky byl jednoznačnou záležitostí Slezanů, kteří ke dvěma gólům z úvodního dějství přidali čtyři branky ve druhé třetině a nakonec byli blízko desítce. Druhé čisté konto v sezoně zapsal Marek Mazanec. Ve svižném úvodu se do střeleckých příležitostí dostali především hostující hokejisté. Růžička prokličkoval celé útočné pásmo, ale jeho přihrávka nenašla lépe postavené spoluhráče, Voženílkův průnik skončil v náručí pozorného Cichoně.
Čtěte také:
KVÍZ: Extraliga je zpátky. Jak dobře znáte historii třineckých Ocelářů?
Třinec si udržoval mírnou převahu, nicméně domácí hráči využívali každou možnost, jak ohrozit Mazance v brance Slezanů. Střely Kose a Berglunda však v síti neskončily. Do vedení tak šel Třinec. Veterán Růžička obkroužil branku, najel si do ideální pozice a našel skulinku mezi Cichoněm a tyčkou. Třinecký kapitán skóroval podruhé v sezoně.
Vzápětí dostal Třinec možnost hrát přesilovku, kterou nevyužil, ale v plném počtu brzy navýšil vedení. Marinčin zachytil u mantinelu nedůrazné olomoucké vyhození a bez přípravy napálil puk, který skončil v síti. Na přelomu třetin hráli domácí bez úspěchu přesilovku a na jejím konci našel Ondřej Kovařčík Musila, který opustil trestnou lavici. Obránce Slezanů své sólo bezpečně proměnil.
Čtěte také:
Hokejisté Třince porazili Litvínov 3:2 a vyrovnali extraligový rekord
S tříbrankovým náskokem převzal lídr tabulky definitivně otěže zápasu do svých rukou. Lépe bruslil i kombinoval a během několika minut navýšil vedení na šestibrankový rozdíl. Nejprve se zblízka prosadil Miloš Roman po Růžičkově přihrávce, pak od modré skórovali obránci Pyrochta a Adámek. Po šesté brance naskočil mezi olomoucké tyče na svůj první extraligový zápas gólman Jan Brož. Jeho spoluhráči alespoň částečně otupili třineckou dominanci a nevydařenou třetinu dohráli už bez gólové pohromy.
V 45. minutě sebral Brožovi neprůstřelnost důrazným zakončením zblízka Kurovský. Před domácími hokejisty tak stál jen jeden cíl, pokusit se o čestný úspěch a zmírnit tak drtivou porážku. To se jim nepovedlo, naopak po dalších dvou gólech Ocelářů se museli zuby nehty bránit, aby nedostali potupných deset branek. Prodloužit vítěznou sérii mohou Třinečtí v pátek v domácím střetnutí s Hradcem Králové.
HC Olomouc - HC Oceláři Třinec 0:9 (0:2, 0:4, 0:3)
Branky a nahrávky: 14. M. Růžička (D. Voženílek, M. Kovařčík), 18. Marinčin, 21. D. Musil (O. Kovařčík), 27. Miloš Roman (M. Růžička), 28. Pyrochta (O. Kovařčík), 31. Marian Adámek, 45. Kurovský (Lazovský, Marian Adámek), 51. O. Kovařčík (M. Růžička, Galvas), 54. L. Hudáček (Kubiesa, P. Koch). Rozhodčí: Jeřábek, Vrba - Axman, Peluha. Vyloučení: 6:4. Využití: 0:1. Diváci: 4247.
Sestava Olomouce: Cichoň (31. Jan Brož) - Gewiese, Stella, Cosgrove, A. Rutar, Rayen Petrovický, T. Černý, Ondrušek - Navrátil, Berglund, Plášek - Orsava, Macuh, Matýs - M. Vitouch, Štohanzl, Herčík - Spodniak, Anděl, J. Kos - D. Vitouch. Trenér: Fiala.
Sestava Třince: Mazanec - Marian Adámek, Marinčin, J. Galvas, P. Koch, D. Musil, Pyrochta - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Kubiesa, L. Hudáček, Daňo - M. Růžička, Miloš Roman, D. Voženílek - Kurovský, P. Chlán, Lazovský. Trenér: Žabka.