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Osm zápasů, osm výher. Třinec po demolici Olomouce slaví rekordní start sezony

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Hokejisté Třince deklasovali v 8. kole extraligy Olomouc na jejím ledě 9:0 a vytvořili nový rekord extraligy, neboť vyhráli na úvod sezony všech osm zápasů s plným bodovým ziskem. Na rekordním výsledku této sezony se podílelo devět různých třineckých střelců.
Osm zápasů, osm výher. Třinec po demolici Olomouce slaví rekordní start sezony

Osm zápasů, osm výher. Třinec po demolici Olomouce slaví rekordní start sezony

Zdroj: HC Oceláři Třinec
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 17:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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