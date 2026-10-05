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Správa železnic vypsala zakázku na nové nádraží v Brně. Stavba začne až po roce 2032

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Nové brněnské hlavní nádraží udělalo další krok. Správa železnic vypsala zakázku na zpracování dokumentace k posouzení vlivu stavby na životní prostředí a projektové dokumentace pro povolení stavby. Firmy mohou nabídky podávat do 9. prosince, maximální hodnota zakázky je 711 milionů korun.
Správa železnic vypsala zakázku na nové nádraží v Brně. Stavba začne až po roce 2032

Správa železnic vypsala zakázku na nové nádraží v Brně. Stavba začne až po roce 2032

Zdroj: Správa železnic
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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