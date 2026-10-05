Správa železnic vypsala zakázku na nové nádraží v Brně. Stavba začne až po roce 2032

Správa železnic (SŽ) vypsala výběrové řízení na zpracování dokumentace pro posuzování vlivů na životní prostředí EIA a projektové dokumentace pro povolení stavby pro výstavbu nového brněnského hlavního a heršpického nádraží. Zakázku zveřejnila SŽ na webu.
Původně chtěla tyto zakázky vypsat loni na podzim, později operovala s letošním červnovým termínem. Jde o klíčové zakázky, které mají posunout vpřed stavbu nového hlavního nádraží v odsunuté poloze. To bude hlavní součástí komplexní přestavby uzlu, jehož cena činí podle posledních odhadů přes 70 miliard korun.
Čtěte také: Je rozhodnuto. Zjistěte, jak se bude jmenovat ulice u nového nádraží v Brně
Projekční firmy mohou nabídky podávat do 9. prosince a maximální cena je stanovená na 711 milionů korun. I když se v minulosti hovořilo o začátku přestavby brněnského uzlu v roce 2028, aktuálně SŽ na webu uvádí termín zahájení této stavby "po roce 2032" a termín dokončení není ani vyplněn. U další stavby, která se týká přestavby uzlu, jsou termíny zahájení 2032 a dokončení 2041, což je posun o šest let proti původnímu předpokladu dokončení v roce 2035.
Železničáři vypsali první projekční zakázku týkající se přestavby uzlu loni v létě, a to na přestavbu tratě a zastávky v Černovicích. Předpokládali, že další zakázky budou rychle následovat. Ale kvůli nejistému rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, který nová vláda navrhla až na konci letošního ledna a později schválila, zadání odložila.
Čtěte také: Brno si na nové hlavní nádraží počká. Stavba začne nejdříve na začátku třicátých let
„Na podzim bychom měli vypsat zakázku i na přestavbu nádraží a tratě v Židenicích,“ řekl ČTK v květnu mluvčí David Kabele. Dosud se tak nestalo. Židenické nádraží se přiblíží k tramvajovým zastávkám v Bubeníčkově ulici.
Nově koncipovaný uzel s novým hlavním nádražím má výrazně zvýšit kapacitu nádraží a tratí, které do něj budou ústit. Zároveň umožní zaústění plánovaných vysokorychlostních tratí do Brna. Nezávisle na přesunu hlavního nádraží začal v minulých letech stavební boom v prostoru mezi současným a novým hlavním nádražím, kde vznikají nové kancelářské budovy, bytové domy a obchody.