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Nastartujete a z rádia okamžitě zařve hudba. V Android Auto stačí vypnout jednu volbu, často ale zlobí i samotné Bluetooth

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Google začal do palubního systému Android Auto uvolňovat rozsáhlou proměnu multimediálního přehrávače. Nové rozhraní přináší vlnitou časovou osu, přesun ovládacích tlačítek přímo k ruce řidiče, podporu dalších audio aplikací i praktické gesto pro okamžité přepínání mezi rozehranou hudbou a podcasty. Všech pět klíčových vylepšení se však na displeji vašeho auta nemusí zobrazit ze dne na den. Aktivaci totiž řídí vzdálené přepínače na serverech Googlu, takže pouhé ruční stažení nového instalačního balíčku k okamžité změně nestačí.
Dotykový displej palubního rádia s aplikacemi Android Auto

Dotykový displej palubního rádia s aplikacemi Android Auto

Zdroj: Palu / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 05.10.2026 09:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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