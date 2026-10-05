Lokace z komedie Tankový prapor se za roky výrazně proměnily. Z dřevěné pozorovatelny u Vroutku zůstává jen pouhé torzo

Komedie Tankový prapor režiséra Víta Olmera se zapsala do dějin naší kinematografie jako první soukromě natočený celovečerní film po dlouhých desetiletích státního monopolu. Vojenské eskapády z 50. let zasadili filmaři do reálných českých měst a opuštěných výcvikových prostorů. Mnohé lokace si dodnes drží svou nezaměnitelnou dobovou atmosféru.
Vojenský dril v berounských ulicích
Pro většinu záběrů z vojenských kasáren využil štáb uličky středočeského Berouna. Filmaři rozbili svůj hlavní stan přímo v ulici U Kasáren, kde vznikla scéna nástupu mužstva i slavnostní výzdoba před příjezdem sovětského vojenského poradce Nikitiščenka. Herec Vítězslav Jandák odtud promlouval ke svým nastoupeným vojákům. Kousek vedle v Talichově ulici postával hlavní hrdina u brány a marně vyhlížel svou důstojnickou lásku Janinku Pinkasovou.
Samotné romantické procházky mileneckého páru se točily v nedaleké Zahořanské ulici těsně u zdi místního hřbitova. Místo dnes vypadá trochu jinak, protože vzrostlé topoly zmizely a stará zeď prošla důkladnou opravou. Byt Pinkasových našli lokační manažeři v běžném domě na adrese Sokolovská 3, kam se zamilovaný rotný v jedné ze slavných scén potají vloupal.
Slavná pozorovatelna a hluboký okop
Náročné scény s tanky vyžadovaly přesun do skutečného vojenského prostoru mezi obcemi Podbořany a Vroutek. Diváci velmi dobře znají místní louku z nebezpečného sjezdu majora Jedličky v podání Romana Skamene. V jihozápadní části areálu vyrostl ikonický okop, za který major Borovička udělil pochvalu posádce Smiřického tanku. Důstojník tehdy neměl o skutečném autorovi výkopu sebemenší tušení. Dnes je tento terénní útvar částečně zasypaný a silně zarostlý vegetací.
Na nedalekém kopci Kozinec u vesnice Valov postavil štáb dřevěnou pozorovatelnu. Odtud zkoprnělí důstojníci sledovali bláznivou střelbu rotného Maňase ze cvičného tanku. Chátrající vojenská stavba na místě stále stojí a okolní příroda ji pomalu pohlcuje. Křoviny milosrdně zakrývají menší přilehlé objekty, které si pamětníci mohou pamatovat z dobových filmových záběrů.
Vytoužená cesta do civilu
Úplný závěr celého příběhu přinesl vojákům vysvobození v podobě odjezdu domů. Vytoužený návrat do civilu obstaralo ve filmu nádraží s fiktivním názvem Kobylec. Ve skutečnosti vlak s nadšenými mladíky odjížděl ze zastávky Nová Ves pod Pleší. Malá železniční stanice leží na trati spojující Prahu s Dobříší a funguje nepřetržitě už od konce 19. století.
Těžká technika oživila dávné vzpomínky
Před několika lety se do bývalého výcvikového prostoru na kopci Kozinec sjeli milovníci historických strojů. Na ploše 220 hektarů se proháněly desítky nákladních vozidel a obrněných transportérů. Velkolepé setkání fanoušků vojenské historie si nenechal ujít herec Miroslav Táborský. Projížďka v dunícím tanku mu připomněla náročné natáčecí dny na začátku 90. let.
Místo se od dob natáčení hodně změnilo a příroda si vzala zpět podstatnou část volného prostoru. Herec si přesto na loukách u Vroutku vybavil detaily z práce na vojenských komediích, které po revoluci plnily česká kina. Svezení v dobové technice pro něj představovalo příjemný návrat do minulosti a silný osobní zážitek.
Snímek Tankový prapor můžete zhlédnout na FILMBOX+ ONE v pondělí 5. října od 22:05.
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