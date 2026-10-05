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Inspekce varuje před vlašákem s nebezpečnou bakterií, lidé ho stále mohou mít doma

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Horečka, zvracení a průjem. To jsou příznaky listeriózy, kterou způsobuje nebezpečná bakterie, jež odhalila Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) ve vlašském salátu od výrobce z Klatov. Datum použitelnosti ještě nevypršelo, proto hrozí, že ho někdo může mít doma.
Inspekce varuje před vlašákem s nebezpečnou bakterií, lidé ho stále mohou mít doma

Inspekce varuje před vlašákem s nebezpečnou bakterií, lidé ho stále mohou mít doma

Zdroj: Jiří Zelenka / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.5
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 10:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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