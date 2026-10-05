Inspekce varuje před vlašákem s nebezpečnou bakterií, lidé ho stále mohou mít doma

Závadný výrobek je od společnosti MASO WEST Klatovy. „Laboratorní rozbor potvrdil v potravině přítomnost bakterií Listeria monocytogenes. Potravinářská inspekce důrazně doporučuje všem spotřebitelům, kteří by mohli mít vzhledem k deklarované době použitelnosti danou šarži potraviny doma, aby ji v žádném případě nekonzumovali,“ upozorňuje mluvčí SZPI Marek Bartík.
Vlašák s nebezpečnou bakterií se objevil v několika prodejnách a řeznictvích v Klatovech, Přešticích, Kdyni, Horšovském Týně, Žluticích či v Mariánských Lázních. Jde o balení 140g, 300g a 1kg s datem použitelnosti do 6. října 2026, šarže: L862026265. „Salát z větších balení mohl být prodáván také na váhu. Spotřebitelům, kteří zakoupili vlašský salát bez původní etikety výrobce a nejsou si jisti jeho původem či šarží, SZPI doporučuje ověřit tyto údaje u prodejce a do jejich ověření salát nekonzumovat,“ doplnil Bartík.
Výrobce měl s inspekcí opakované problémy
„Bakterie Listeria monocytogenes způsobuje onemocnění listeriózou. Inspekce proto nařídila neprodlené stažení předmětné potraviny z tržní sítě ve všech formách balení a výrobků, do kterých byla potravina použita jako surovina. Dále výrobci nařídila přerušit výrobu této i typově podobných potravin,“ dodal Bartík s tím, že zákaz zůstane v platnosti až do prokázání nezávadnosti předmětných potravin a surovin pro jejich výrobu, kterou provozovatel doloží laboratorními rozbory.
U zmíněného klatovského výrobce jde o opakované zjištění této bakterie. Na Plzeňské Drbně jsme už letos psali o podobně závadném bramborovém salátu, který rovněž obsahoval listerii. „S kontrolovanou osobou inspekce zahájí správní řízení o uložení pokuty,“ uzavřel mluvčí SZPI.
Pro těhotné ženy mohou být následky listeriózy fatální
Osoba s listeriózou má obvykle horečku, bolest ve svalech, a někdy příznaky onemocnění zažívacího traktu jako žaludeční nevolnost, zvracení nebo průjem. Jestliže se nákaza rozšíří natolik, že zasáhne nervový systém, mohou se objevit příznaky jako bolest hlavy, ztuhlý krk, zmatenost, ztráta rovnováhy nebo náhlé nepravidelné pohyby končetin. Nemoc především postihuje těhotné ženy, novorozence a dospělé osoby s oslabeným imunitním systémem.
„Nakažené těhotné ženy mohou mít pocit pouze mírného onemocnění, podobného chřipce. Ale nákaza během těhotenství může vést k předčasnému porodu, nákaze novorozence, nebo dokonce k porodu mrtvého dítěte,“ varuje SZPI. Máte-li příznaky jako horečku nebo ztuhlý krk, poraďte se se svým lékařem. Zda máte listeriózu ukáže krevní zkouška.