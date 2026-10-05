Muchová v Pekingu přežila krizi a pak kamarádku Boulterovou doslova přejela. Fanoušci se klaní jednomu úderu

Pátek 2. října, Peking, druhé kolo turnaje WTA 1000. Muchová prohrávala 1:4, kazila v delších výměnách a na returnu nenacházela recept na Britku, kterou česká média označují za její kamarádku. O hodinu a půl později slavila výhru 2:0 na sety. Výsledek 7:6(3), 6:1 za 1:29 hodiny vypadá jako jednoznačná záležitost, ale skóre zakrývá to podstatné. Zápas se zlomil v jediném bodě, kdy se Muchová na kurtu otočila kolem vlastní osy. Od té chvíle nepustila Boulterovou ke slovu.
Dva míčky od ztráty setu
Boulterová nastoupila do zápasu jinak než před měsícem v New Yorku. Hrála agresivně a bez chyb, returnovala hluboko a ve čtvrtém gamu Muchové prolomila servis. Krátce nato odvrátila brejkbol, který mohl vrátit set do vyrovnaných kolejí, a odskočila na 4:1.
Muchová přitom nepůsobila ztraceně, spíš rozladěně. Podle zápasového reportu Livesportu ji trápil hlavně příjem a soupeřce pomáhala nevynucenými chybami. Boulterová se podle stejného zdroje během úvodní sady dostala až na dva míčky od jejího zisku.
Ohrožený nebyl celý zápas. Do mečbolů ani rozhodujícího setu se nedostalo. Nicméně ztracený první set proti rozjeté soupeřce je v turnaji kategorie WTA 1000 pozvánka k překvapení. A Boulterová měla tu pozvánku v ruce.
Muchová odpověděla třemi hrami v řadě a srovnala na 4:4. Britka ovšem neuhnula. Zvládla tlak na vlastním podání a dotáhla sadu do tie-breaku, kde se skóre přelévalo až do stavu 3:3.
Pirueta, kterou WTA rozebírala zpomaleně
Pak přišla výměna, která obletěla tenisový svět. Muchová podávala a Boulterová vrátila míč těsně za základní čáru, nepříjemně do těla. Muchová ho měla za sebou a jediná možnost, jak se k němu dostat, byla otočit se o 360 stupňů a míč zvednout volejem z otočky. Boulterová ho ještě doběhla a poslala podél lajny, Muchová se ale přesunula do strany a výměnu zakončila ostrým prohozem pod úhlem, na který už Britka nedosáhla.
Nešlo o naplánovaný kousek pro kamery. „Míč jsem měla za tělem a byl to jediný způsob, jak ho zvednout,“ vysvětlila Muchová pro WTA. Sama by podle svých slov raději zahrála jednoduchý bekhendový volej, jenže situace jí nic jiného nedovolila.
Výměna přitom stojí na dvou různých dovednostech. Nejdřív improvizovat s tělem v nemožné pozici, pak během zlomku vteřiny přečíst, kam Boulterová míč pošle, a dát mu přesný úhel. Mnoho hráček zvládne jedno, málokterá obojí v rozhodující fázi setu.
Ohlas tomu odpovídal. WTA věnovala úderu samostatný rozbor a zařadila ho mezi kandidáty na nejlepší úder týdne v Pekingu. Pořadatelé napsali, že výměna ohromila publikum. Klip sdílel i CANAL+ Sport s komentářem „Nemáme slov“, česká tenisová média psala o poklonách fanoušků i expertů. Turnaj v Česku vysílá CANAL+ Sport 2, takže čeští diváci mohli moment sledovat živě.
Po kouzlu už jen jednosměrný provoz
Podle nás je na celé výměně nejzajímavější, co přišlo potom. Efektních úderů vidí tenis každý týden desítky a většina z nich zůstane jen hezkým klipem. Tenhle změnil zápas.
Časová osa obratu:
|Fáze
|Stav
|Co se stalo
|1. set
|1:4
|Boulterová brejkuje, vede
|1. set
|4:4
|Muchová bere tři hry v řadě
|Tie-break
|3:3
|Pirueta a prohoz
|Tie-break
|7:3
|Čtyři body v řadě, bez ztráty
|2. set
|3:0
|Rychlý únik
|2. set
|5:1
|Druhý brejk forhendem po krosu
|2. set
|6:1
|Konec zápasu
Od stavu 3:3 v tie-breaku neztratila Muchová ve zkrácené hře jediný bod. Ve druhém setu odskočila na 3:0, druhý brejk na 5:1 získala forhendem z bekhendové strany a čínští fanoušci na tribunách znovu jásali. Ve vlastních servisních gamech druhé sady ztratila podle pořadatelů jen pět bodů.
„Ve druhém setu jsem se cítila lépe a dokázala jsem hru zrychlit,“ řekla Muchová po zápase. Zrychlení bylo vidět. Boulterová, která v úvodu diktovala výměny, najednou běhala od jednoho rohu ke druhému a chybovala.
Náš pohled na zápas je jasný. Muchová nevyhrála jen proto, že hraje hezčí tenis. Klíčový moment proměnila v psychologický zlom. Soupeřka, která čtyřicet minut hrála svou hru, viděla, že ani dobře umístěný return a doběhnutý míč nestačí. Od té chvíle se zápas přestal hrát podle Boulterové.
Do statistik se vejde i jeden drobný údaj: podle TenisPortalu Muchová tímhle tie-breakem vylepšila letošní bilanci zkrácených her na sedm výher ze sedmi pokusů.
Proč to nebylo jako v New Yorku
Vzájemná bilance mluví jednoznačně pro Češku. Letos spolu hrály třikrát a Muchová vyhrála všechny tři zápasy:
- Miami: 6:3, 7:5
- US Open (2. září): 6:1, 6:0
- Peking (2. října): 7:6(3), 6:1
Newyorský zápas byl výprask. Muchová proměnila všech sedm brejkbolů, Boulterová neudržela ani jeden ze sedmi servisních gamů a nasbírala osm dvojchyb. Kdo čekal v Pekingu opakování, nechal se zmýlit.
Muchová sama to nepředpokládala. Podle jejích slov pro pořadatele v New Yorku prostě „nebyl den“ Boulterové a v Pekingu počítala s těžkým bojem. Britka tentokrát servírovala jistě, lépe returnovala a první set postavila na trpělivosti. Rozdíl mezi oběma zápasy tak nespočívá v tom, že by Muchová hrála hůř. Boulterová hrála výrazně lépe. Dokud nepřišla pirueta.
Další obrat proti Samsonovové a boj o Turnaj mistryň
Výhra posunula Muchovou do třetího kola proti Ljudmile Samsonovové, turnajové devětadvacítce. Zápas se hrál v neděli 4. října a i on začal pro Češku špatně. První set prohrála 4:6, pak ale vyhrála 6:4, 6:2. Podle oficiálních statistik WTA zahrála 14 es, proměnila čtyři z devíti brejkbolů proti dvěma ze sedmi u soupeřky a v celkovém počtu bodů vyhrála 96:82.
Dva zápasy, dva obraty. V obou případech Muchová ukázala vlastnost, kterou u ní v minulosti fanoušci postrádali nejvíc: když se zápas nevyvíjí podle jejích představ, nepanikaří a hledá řešení.
Ve hře je přitom hodně. Podle oficiálního webu China Open drží Muchová osmé, poslední postupové místo v žebříčku pro Turnaj mistryň. Prožívá nejlepší sezonu kariéry: vyhrála první titul WTA 1000 v Dauhá, hrála finále Wimbledonu, vyšplhala se na šesté místo žebříčku a byla u triumfu českého týmu v Billie Jean King Cupu. Peking je navíc předposlední turnaj kategorie WTA 1000 v sezoně a Muchová tu před dvěma lety hrála finále.
Každý zápas v Pekingu tak rozhoduje o víc než o postupu do dalšího kola. Jde i o účast na závěrečném turnaji sezony, kam se vejde jen osm nejlepších.
Pokud z pekingského týdne zůstane jeden obraz, bude to tenistka, která se za stavu 3:3 otočila zády k soupeřce a čelem k vítězství. Boulterová v tu chvíli ještě běžela za míčem. Zápas jí ale utekl už dřív, než ho doběhla.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář