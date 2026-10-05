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Muchová v Pekingu přežila krizi a pak kamarádku Boulterovou doslova přejela. Fanoušci se klaní jednomu úderu

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Katie Boulterová vedla v prvním setu 4:1 a Karolína Muchová se trápila na příjmu. Pak přišla jedna výměna za stavu 3:3 v tie-breaku.
Muchová v Pekingu přežila krizi a pak kamarádku Boulterovou doslova přejela. Fanoušci se klaní jednomu úderu

Muchová v Pekingu přežila krizi a pak kamarádku Boulterovou doslova přejela. Fanoušci se klaní jednomu úderu

Zdroj: WTA Tour
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 05.10.2026 09:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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