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Halu po nevěstinci v Holešovické tržnici město opraví za 268 milionů

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Halu 18 v Holešovické tržnici, kde roky sídlil nevěstinec Showpark, město opraví za 268 milionů korun. Samotná stavební akce vyjde na 100 milionů, zbytek jsou náklady jako projekt, dozor stavby a rezerva.
Halu po nevěstinci v Holešovické tržnici město opraví za 268 milionů

Halu po nevěstinci v Holešovické tržnici město opraví za 268 milionů

Zdroj: Eva Hradilová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.10.2026 10:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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