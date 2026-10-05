Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Lucie (20) si otevřela pekárnu v Barceloně. Když ráno odemkla dveře, čekala tam fronta lidí a ona se rozplakala

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Lucie si splnila svůj sen a otevřela pekárnu. Obrovský zástup lidí před svými dveřmi nečekala a neubránila se slzám.
Kuchařka a těsto

Kuchařka a těsto

Zdroj: Piqsels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 10:23

Reklama
Další články z DámskýDeník.cz
Odmítlo ji 20 rodin v řadě. Holčičku s Downovým syndromem nakonec adoptoval svobodný gay a dnes je na ni pyšný
Odmítlo ji 20 rodin v řadě. Holčičku s Downovým syndromem nakonec adoptoval svobodný gay a dnes je na ni pyšný
Muž si z dlouhé chvíle udělal těhotenský test a vyšel pozitivní. Diskutující na Redditu ho vyděsili tak, že běžel k lékaři
Muž si z dlouhé chvíle udělal těhotenský test a vyšel pozitivní. Diskutující na Redditu ho vyděsili tak, že běžel k lékaři

Přestože se zpočátku muž zřejmě domníval, že svým příspěvkem pobaví lidi na sociálních sítích, nakonec ho...

Rodiče poslali peníze za tábor, těsně před odjezdem přišla zpráva o zrušení. Žena měla zákaz podnikání a inzerovala dál
Rodiče poslali peníze za tábor, těsně před odjezdem přišla zpráva o zrušení. Žena měla zákaz podnikání a inzerovala dál

Žena pořádající tábory připravila o peníze mnoho rodin, když si nechala zaplatit za tábor, který se ale...

Syn se narodil s postižením, lékaři nic neodhalili. Matka zvažuje adopci, manžel na ni křičel: „Jestli jsi normální“
Syn se narodil s postižením, lékaři nic neodhalili. Matka zvažuje adopci, manžel na ni křičel: „Jestli jsi normální“

Zničená matka chce dát svého čtyřměsíčního chlapečka k adopci. Bojí se totiž, že péče o něj zcela zničí a...

Zakázali lékaři říct pohlaví miminka. Nebinární pár chce, aby si dítě samo vybralo, čím bude. Říkají si „Pom Pom“
Zakázali lékaři říct pohlaví miminka. Nebinární pár chce, aby si dítě samo vybralo, čím bude. Říkají si „Pom Pom“

Neexistuje pro ně pouze kluk nebo holka. Pohlaví jejich dítěte je nezajímá, protože je pouze na něm...

Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

Nejde jen o magazín – je to stránka, která reflektuje ženský život ve všech jeho úhlech. Ať už čtenářky zajímá každodenní realita domácnosti, vztahy, móda, krása nebo horoskopy, najdou tu přístupná vyprávění s lidskou tváří. Rozsah témat sahá od kuriózních lifestylových událostí, přes praktické...

Všechny články tohoto autora →
DámskýDeník.cz
Další články z kategorie Lifestyle
Zobrazit více
Lifestyle
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.