Osm praktických triků udrží prádlo svěží a pračku v dobré kondici. Spotřebič díky nim může sloužit déle než 10 let

Postupem času se vaše pračka a oblečení opotřebovávají, což může vést k velmi neuspokojivým výsledkům po vyprání. Tyto triky vám pomohou tento problém vyřešit.
Praní prádla patří mezi méně příjemné aktivity, se kterými se bohužel musí potýkat naprosto každý z nás. Vaše pračka a oblečení však mohou postupem času ztrácet svou svěžest, což často vede k tomu, že kusy prádla nevypadají po vyprání
zrovna tak, jak byste si to představovali. Abyste se případným problémům vyhnuli, níže se můžete podívat na osvědčené triky, díky nimž zůstane vaše prádlo i pračka svěží po dlouhá léta. Malé kusy oblečení perte v sáčcích
Často se stává, že se někde v hloubi pračky ztratí spodní prádlo, ponožky nebo jiné drobné kusy oblečení. Abyste tomuto nepříjemnému problému předešli, můžete všechno malé prádlo prát dohromady v pracích sáčcích, které případným ztrátám zabrání.
Ústní voda skvěle čistí buben pračky
Po nějakém čase používání pračky je vždy vhodné vyčistit její buben. V takovém případě můžete sáhnout po ústní vodě, která nejenže
pomáhá odstranit veškerý vodní kámen a jiné nečistoty, ale také stroj velmi efektivně dezinfikuje. Nezapomínejte při čištění ani na plastové gumy, na nichž se velmi často usazuje plíseň. Fotografie: Depositphotos Zmenšené vlněné oblečení
Pokud se vám po vyprání zmenšilo vlněné oblečení, nemusíte ihned zoufat a vyhazovat ho do koše. Abyste mu navrátili pružnost,
stačí ho namočit na 10 minut do vody smíchané s dětským šamponem nebo kondicionérem, poté ho pořádně vyčistit v obyčejné vodě a nakonec nechat zaschnout na rovném vodorovném povrchu.
Zaměřte se na hustotu oblečení
Ačkoliv se mnoho lidí soustředí především na to, aby spolu neprali především oblečení různých barev, často je třeba vzít v úvahu také skutečnost,
jakou hustotu má oblečení, které perete dohromady. V případě, že byste například kombinovali tlusté svetry a tenká trika, nejenže se prášek nemusí dostat tam, kde je potřeba, ale také může dojít k poškození triček ostatními kusy prádla. Barevné oblečení perte při nižší teplotě
Barevné prádlo byste nikdy neměli prát při teplotě vyšší než 45 stupňů. V takovém případě totiž může dojít vlivem přílišného tepla ke ztrátě sytosti barev nebo jejich úplnému vyblednutí.
Použijte tabletky aspirinu
Chcete-li obnovit svěžest a čistotu vašich triček a svetrů, vložte do bubnu pračky před praním několik tablet aspirinu. Ty totiž obsahují kyselinu salicylovou, která pomůže odstranit i ty nejsložitější nečistoty, včetně žlutých a mastných skvrn.
Fotografie: Depositphotos Jak na skvrny od make-upu
Než se rozhodnete vyhodit kusy oblečení, které jste vy nebo někdo z vašich přátel nechtěně zašpinili make-upem, zkuste nejprve na znečištěné místo nanést pěnu na holení. Tu nechte působit alespoň 10–15 minut a poté prádlo vyperte v pračce. Výsledek vás jistě překvapí.
Skvrny od šťávy, trávy nebo hlíny
Pokud na svém oblečení máte skvrny od šťávy, trávy nebo hlíny, je důležité zašpiněnou oblast nejprve pořádně vyfénovat (aby byla dostatečně teplá).
Poté na skvrny stačí použít jakýkoliv saponát, mýdlo nebo prací prášek. Díky zahřívání si tyto prostředky lépe poradí se skvrnami a pomohou špínu velmi efektivně odstranit.
Zdroj:
Goodhousekeeping
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8 důležitých vychytávek, díky kterým zůstane vaše prádlo svěží a pračka vydrží funkční déle než 10 let appeared first on BydlímeÚtulně.cz.