Kinobox Daily: Steve McQueen a Paul Newman v plamenech. Připomeňte si legendární Skleněné peklo

Dvě hollywoodská studia, dva konkurenční producenti, dvě různé knižní předlohy a dvě obrovské hvězdy. To je Skleněné peklo Johna Guillermina, jeden z největších katastrofických filmů 70. let. Společnosti 20th Century Fox a Warner Bros. tehdy spojily síly a rozpočty, aby vytvořily jedinečný projekt s Paulem Newmanem a Stevem McQueenem v hlavních rolích. Podívat se na něj můžete už teď ve zpětném zhlédnutí.
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V San Franciscu právě dokončili nejvyšší budovu světa – 138patrový mrakodrap Skleněná věž. Během slavnostního večírku ve 135. patře však dole vypukne požár, který se kvůli ošizené elektroinstalaci rychle šíří vzhůru. Stovky hostů zůstávají uvězněné vysoko nad zemí a jejich cesta dolů se mění v boj o přežití. Architekt Doug Roberts (Paul Newman
) se proto spojí s velitelem hasičů Mikem O'Hallohanem (Steve McQueen
), aby se společně pokusili dostat co nejvíc lidí z hořícího mrakodrapu ven.
Proč jsme film vybrali?
Jde o jeden z největších katastrofických filmů 70. let. Vznikl díky neobvyklé spolupráci dvou studií, 20th Century Fox a Warner Bros., které spojily nejen vlastní síly, ale i dvě různé knižní předlohy – Věž od R. M. Sterna
a Skleněné peklo od T. N. Scortii
a F. M. Robinsona
, aby místo dvou konkurenčních snímků natočily do té doby největší a nejdražší filmový projekt svého druhu. Vysloužil si 8 nominací na Oscara a tři i proměnil. Dodnes ale funguje, a to hlavně díky úchvatným praktickým efektům. Mrakodrap plný kouře, ohně a výbuchů tehdy nevznikal v počítači, ale přímo před kamerou a při jeho natáčení se reálně vypálily desítky obřích kulis.
Zajímavost: Steve McQueen a Paul Newman se při natáčení Skleněného pekla rozhodně nechtěli dělit o druhé místo. Producenti tak museli slíbit, že dostanou oba přesně stejný počet replik a stejný honorář. Další problém ale následně přišel s plakátem, kam se jejich jména musela umístit diagonálně – McQueen vlevo, Newman vpravo, ale výš – aby první místo měli oba podle toho, jestli čtete zleva doprava, nebo shora dolů.
Kde sledovat:
V pondělí 5. září od 06:40 na Nova Cinema
, ve zpětném zhlédnutí, nebo online na některé z VOD
platforem uvedených v detailu
filmu.
Zdroj: Kinobox