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Kinobox Daily: Steve McQueen a Paul Newman v plamenech. Připomeňte si legendární Skleněné peklo

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Dvě hollywoodská studia, dva konkurenční producenti, dvě různé knižní předlohy a dvě obrovské hvězdy. To je Skleněné peklo Johna Guillermina, jeden z největších katastrofických filmů 70. let. Společnosti 20th Century Fox a Warner Bros. tehdy spojily síly a rozpočty, aby vytvořily jedinečný projekt s Paulem Newmanem a Stevem McQueenem v hlavních rolích. Podívat se na něj můžete už teď ve zpětném zhlédnutí.
Kinobox Daily: Steve McQueen a Paul Newman v plamenech. Připomeňte si legendární Skleněné peklo

Kinobox Daily: Steve McQueen a Paul Newman v plamenech. Připomeňte si legendární Skleněné peklo

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 10:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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