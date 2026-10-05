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Krab houslista: samec nosí jednu obří ruku, mává s ní na samice a polovinu dne kvůli ní skoro nemůže jíst

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Krab houslista vypadá, jako kdyby při výrobě někdo omylem nastavil jednu končetinu na 400 procent a pak už se bál sáhnout na tlačítko Zpět. Samec má jednu normální drobnou klepítkovou končetinu a vedle ní monstrózní klepeto, které může tvořit až polovinu jeho tělesné hmotnosti.
Krab houslista: samec nosí jednu obří ruku, mává s ní na samice a polovinu dne kvůli ní skoro nemůže jíst

Krab houslista: samec nosí jednu obří ruku, mává s ní na samice a polovinu dne kvůli ní skoro nemůže jíst

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 05.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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