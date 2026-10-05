Šest metráků za čtyři minuty. Pilot Čmeláka vzpomínal na dřinu tří žen

Žlutý Z‑37 Čmelák patřil k zemědělství, které pracovalo s rozlehlými lány a leteckým rozmetáním hnojiv i postřikem. Pilot střídal nízké průlety s návraty pro další náklad; na zemi mezitím pokračovala stejně důležitá práce. Východoněmecké jméno Hummel znamenalo totéž co české Čmelák.
Přistát, doplnit náklad a znovu odstartovat. Právě mezi těmito úkony se odehrávala velká část Čmelákovy služby. Letadlo nad polem bylo nejviditelnější částí celého provozu, ale jeho pracovní rytmus určovali také lidé u plnicího otvoru a vzdálenost k ošetřovanému pozemku.
Tři až patnáct metrů nad zemí podle pilota
Konkrétní představu nabízí
rozhovor s třebíčským pilotem Karlem Picmausem z roku 2015. Při aplikaci hnojiv podle své zkušenosti létal ve výšce tří až patnácti metrů. Kopíroval terén a vyhýbal se překážkám. Jde o jeho popis práce, nikoli o jednu předepsanou výšku pro všechny činnosti Čmeláka.
Picmaus létal na tomto typu od roku 1972 do roku 2008. Vzpomínal na neustálé řízení, omezování zbytečných přeletů i jarní směny, při nichž se počet letů někdy dostal ke stovce. Nízký průlet tedy představoval jednu část opakovaného pracovního cyklu, který pilot absolvoval znovu a znovu.
Kabinou prostupoval zápach benzínu a vylítané řazení trápilo ruce. V tomto ocelovém pekle se slabým motorem přesto musela povinně jezdit celá republika Kotel za kabinou potřeboval další náplň
Zemědělský náklad měl své vlastní místo za pilotem.
Národní zemědělské muzeum u Z‑37A uvádí nádrž s maximálním zatížením 600 kilogramů a možnost použití rozmetadla nebo postřikovací aparatury. Sypké hnojivo a kapalný postřik vyžadovaly odlišné vybavení. Slovo „práškování“ tak snadno zakryje několik různých druhů práce.
Plnění mohlo být těžká ruční dřina. Picmaus popsal rozbíjení spečeného hnojiva palicemi a pracovníka, který vyskakoval na křídlo k plnicímu otvoru. Ze Stálek na Znojemsku si vybavoval tři starší ženy, které zvládly naložit šest metráků za čtyři minuty. V osmdesátých letech se podle něj nakládání zlepšilo plněním přímo z nákladního auta.
Ty čtyři minuty jsou vzpomínkou na konkrétní místo. Přesto dobře ukazují, proč návrat letadla nemusel znamenat odpočinek pro ostatní. Pilot doručil náklad na pole a pozemní obsluha musela připravit další. Bez ní by další pracovní let nezačal.
Za pilotovou kabinou byla nádrž pro zemědělský náklad. Její opakované plnění patřilo do stejného pracovního cyklu jako nízké lety nad polem. Přes pět tisíc startů ukazuje krátký rytmus letů
Krátké lety mají i oporu v evidenci konkrétního stroje.
Vojenský historický ústav u prvního prototypu XZ‑37 zaznamenává 600 hodin a 36 minut při 5 064 startech. Po zkouškách u výrobce letoun pracoval také v zemědělském provozu na Orlickoústecku.
Když jeho celkový nálet převedeme na minuty a vydělíme počtem startů, vyjde přibližně
7 minut a 7 sekund na jeden start. Je to náš výpočet z muzejních údajů: zahrnuje celý evidovaný nálet prototypu, tedy také zkoušky a přelety. Čas strávený plněním na zemi v něm není a nejde o délku každého zemědělského letu.
Právě tohle rozlišení pomáhá pochopit Čmelákův provoz. Letová hodina mohla obsahovat mnoho samostatných letů, přičemž každý další náklad vyžadoval práci na zemi. Z Picmausova svědectví a evidence prototypu vystupuje společná souvislost: výsledek směny závisel na navazování letů, plnění a přesunů k poli. Samotná rychlost letadla celý výkon nevysvětluje.
Podvozek i křídlo odpovídaly práci z polních ploch
Čmelák vznikl spoluprací Letu Kunovice a Moravanu Otrokovice přímo jako zemědělský letoun. Jeho prototyp poprvé vzlétl 29. června 1963.
Letecké muzeum v Kunovicích popisuje široký a vysoký pevný podvozek přizpůsobený polním letištím. Křídlo dostalo účinné vztlakové klapky a pevné štěrbiny na vnější části náběžné hrany, takzvané sloty.
Zřejmě vám zbytečně leží na půdě pod plachtou. Za socialismu přitom tento těžký kotoučák z Tesly stál dva celé platy
Podvozek usnadňoval provoz na pracovní ploše, klapky a sloty pomáhaly křídlu při pomalém letu. Za nádrží bylo také nouzové sedadlo pro převoz mechanika, obrácené zády ke směru letu. Konstrukce tak počítala s nákladem, pozemním zázemím i přesunem člověka, který se o stroj staral.
U sériových Čmeláků pracoval v přídi vzduchem chlazený hvězdicový devítiválec Avia M‑462 RF. Zemědělské zařízení mělo mechanický pohon od motoru. Z‑37 spojoval letadlo a aplikační techniku do jednoho pracovního stroje.
Rozlehlé lány daly žlutému letadlu jeho místo
Národní zemědělské muzeum spojuje Čmeláka s aplikací hnojiv na velké monokulturní plochy československých polí, luk a lesů. V takovém prostředí do sebe zapadaly jeho úkol a konstrukce: opakovaně převézt náklad nad pozemek, rozdělit jej pomocí příslušného zařízení a vrátit se pro další.
To také vysvětluje, proč se stal tak výraznou součástí obrazu zemědělství. Na jednom stroji byly vidět velké lány, chemické ošetřování i organizace práce kolem polního letiště. Národní zemědělské muzeum uchovává i Z‑37A OK‑HJC, který se objevil ve filmu
Vesničko má středisková z roku 1985. Filmový Čmelák měl skutečné pracovní předchůdce a vlastní zemědělskou službu. Čmelák vystavený v německém Agroneu připomíná také službu tohoto typu v NDR. Německé jméno Hummel znamená totéž co české Čmelák. Hummel v NDR byl tentýž československý Čmelák
V Německé demokratické republice létaly československé Z‑37 v zemědělské části Interflugu.
Sbírka leteckého spolku IVLN v Neuenkirchenu výslovně uvádí německé jméno Hummel a dokumentuje svůj Z‑37A, který sloužil u Interflugu v Anklamu. Hummel je německý překlad slova Čmelák.
Československou výrobu a východoněmecký provoz propojuje také kunovický exponát výrobního čísla 06‑15. Po zalétání v září 1968 zamířil k Interflugu jako DM‑SNK; později nesl značku DDR‑SNK. V roce 1984 se vrátil do Kunovic pro muzejní sbírku.