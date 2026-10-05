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Šest metráků za čtyři minuty. Pilot Čmeláka vzpomínal na dřinu tří žen

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Z-37 Čmelák spojoval nízké pracovní lety s opakovaným plněním. Svědectví pilota a muzejní evidence ukazují, jak jeho služba závisela na práci ve vzduchu i na zemi.
Žlutý a červený Z-37 Čmelák s dvoulistou vrtulí a vysokým pevným podvozkem stojí venku v muzeu.

Žlutý a červený Z-37 Čmelák s dvoulistou vrtulí a vysokým pevným podvozkem stojí venku v muzeu.

Zdroj: Palickap / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 09:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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