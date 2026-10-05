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Většina lidí cibulové slupky vyhazuje do koše. Zkušení pěstitelé z nich dělají hnojivo, po kterém pokojovky kvetou celé měsíce

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Vyzkoušejte také tento jednoduchý trik, který vám pomůže oživit vaše skomírající pokojové rostliny. Jediné, co k tomu budete potřebovat, je trocha cibulových slupek.
Většina lidí cibulové slupky vyhazuje do koše. Zkušení pěstitelé z nich dělají hnojivo, po kterém pokojovky kvetou celé měsíce

Většina lidí cibulové slupky vyhazuje do koše. Zkušení pěstitelé z nich dělají hnojivo, po kterém pokojovky kvetou celé měsíce

Zdroj: Роман Рябенко / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 10:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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