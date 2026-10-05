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Obavy veterinářů o chov na Jihlavsku jsou dle aktivistů jen odváděním pozornosti

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Upozorňování na možné zavlečení nákazy do chovu prasat je dle aktivistů odvádění pozornosti od problematiky podmínek jejich žití. Reagovali tak na tvrzení veterinářů o vyšším stresu zvířat a riziku nákazy poté, co přes 20 z nich obsadilo 27. září porodnu prasat v zemědělském podniku v Markvarticích.
Obavy veterinářů o chov na Jihlavsku jsou dle aktivistů jen odváděním pozornosti

Obavy veterinářů o chov na Jihlavsku jsou dle aktivistů jen odváděním pozornosti

Zdroj: Legální neznamená morální
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.10.2026 10:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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