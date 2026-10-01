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Pražská čtvrť si drží vesnický ráz 100 let po připojení k městu. Za anomálií stojí urbanistický detail z roku 1922, který jinde nefungoval

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Když se projdete kolem Litovického potoka směrem k Džbánu, narazíte na uličky a parcely, jejichž měřítko připomíná spíš středočeskou vesnici než šestou městskou část. Zahrady za ploty, nízké domy, ticho přerušované jen ptáky a vzdáleným hučením Evropské třídy.
Pražská čtvrť si drží vesnický ráz 100 let po připojení k městu. Za anomálií stojí urbanistický detail z roku 1922, který jinde nefungoval

Pražská čtvrť si drží vesnický ráz 100 let po připojení k městu. Za anomálií stojí urbanistický detail z roku 1922, který jinde nefungoval

Zdroj: Foto: ŠJů / Creative Commons / CC BY-SA 3.0.
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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