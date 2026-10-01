Pražská čtvrť si drží vesnický ráz 100 let po připojení k městu. Za anomálií stojí urbanistický detail z roku 1922, který jinde nefungoval

Přitom odtud je to metrem A do centra Prahy necelých dvacet minut. Jak je možné, že tenhle kus krajiny přežil sto let městského tlaku? Odpověď se skrývá v tom, jakým způsobem se Praha po roce 1922 rozrůstala, a proč zrovna Vokovice minula vlna blokové přestavby, která proměnila jejich sousedy.
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V lednu 1922 se k hlavnímu městu připojilo 37 okolních obcí a městeček. Vznikla
Velká Praha a s ní i mandát Státní regulační komise, která měla celé území plánovat jako jeden celek. Jenže „jeden celek“ v praxi znamenal různé recepty pro různá místa. Dejvice, připojené ve stejné vlně, dostaly od architekta Antonína Engela monumentální koncept: široké bulváry, reprezentativní instituce, činžovní bloky kolem Vítězného náměstí. Původní venkovská tkáň Dejvic zmizela pod novou městskou vrstvou během jediné generace.
Vokovice takový plán nedostaly. Staré jádro, soustředěné kolem potoka a historických cest, zůstalo oddělené od novějšího osídlení. Okolní pozemky se postupně zastavovaly nízkou obytnou strukturou zahradního typu, nikoli vícepatrovými bloky. Výsledkem je vrstvení, které trvá dodnes: nejstarší zástavba u Džbánu, kolem ní vilová a rodinná zástavba s ploty a zahradami, a teprve na východním okraji katastru panelové sídliště Červený Vrch vybudované v letech 1960 až 1972.
Zahradní město bez památkové zóny: jak struktura území nahradila formální ochranu
Dejvice, Bubeneč, Staré Střešovice i Ořechovka; všechny tyto lokality v Praze 6 dnes chrání explicitní památkový režim. Vokovice mezi nimi chybí. V oficiálních dokumentech figurují pouze jako území v ochranném pásmu pražské památkové rezervace, což je podstatně volnější rámec.
Přesto si zachovaly urbanistickou identitu. Proč? Protože ochranný efekt tu nevznikl shora, paragrafem, ale zdola, samotnou strukturou území.
Metropolitní plán popisuje Vokovice jako stabilizované zahradní město a výslovně uvádí, že v jihozápadní části se zachovala historická část zástavby. Transformační plochy jsou tu v menšině a nemají vést k výrazné proměně celkového charakteru lokality. Jinými slovy: co dřív držela pohromadě geografie a nízká stavební dynamika, dnes potvrzuje plánovací dokument.
Srovnání se Střešovicemi je poučné. Staré Střešovice disponují památkovou zónou, a přesto se jejich urbanistický profil (nízká rezidenční zástavba v zahradách) podobá vokovickému. Rozdíl spočívá v nástroji ochrany, méně v tom, co chrání.
VIDEO Sídliště Červený Vrch: proč panelový zásah nepřepsal staré jádro
Šedesátá léta přinesla do Vokovic masivní stavební vlnu. Sídliště Červený Vrch, budované mezi roky 1960 a 1972, vyrostlo podél Evropské třídy v severovýchodní části katastru. Tisíce bytů, desítky panelových domů. Právě tento typ zásahu jinde v Praze spolehlivě smazal předchozí vrstvy osídlení.
Ve Vokovicích se ovšem sídliště soustředilo do jiné polohy, než kde leží historické jádro. Staré centrum u Litovického potoka a Džbánu zůstalo při kontaktu s krajinou Divoké Šárky,
přírodní rezervací o rozloze přes 25 hektarů, vyhlášenou roku 1964. Panelová zástavba vytvořila druhou, oddělenou vrstvu, aniž by pronikla do té nejstarší. Město tak ve Vokovicích narostlo vedle původní kostry, místo aby ji přemlelo.
Právě tady podle nás tkví jádro vokovické anomálie. Žádné jednorázové ochranářské opatření, žádný geniální urbanista s vizí na sto let dopředu. Spíš souhra okolností: geografie potoka a šáreckého údolí, nízká atraktivita lokality pro velkoměstskou reprezentaci a pozdější soustředění panelové výstavby do odlišné části katastru.
Ceny nemovitostí a praktický průvodce: co Vokovice nabízejí dnes
Nabídkové ceny bytů ve Vokovicích se aktuálně pohybují kolem 174 500 Kč za metr čtvereční. Pro srovnání: Dejvice stojí zhruba 187 400 Kč/m², Střešovice přibližně 180 300 Kč/m² a sousední Ruzyně asi 175 800 Kč/m². Vokovice se drží pod oběma prestižnějšími adresami, přičemž průměr stahuje dolů právě sídlištní bytový fond Červeného Vrchu. Vilová a zahradní část by izolovaně zřejmě vyšla výrazně dráž.
Kdo chce vokovický charakter zažít na vlastní oči, nejsnáze se sem dostane metrem A; stanice Bořislavka je bezbariérová. Odtud vede procházka starší částí Vokovic k Džbánu a dál do Divoké Šárky se značenými stezkami, skalními soutěskami a stepními pastvinami. Kombinace městské a přírodní trasy, jakou v Praze najdete jen na pár místech.
Pražský unikát, nebo širší vzorec? Vokovice v českém kontextu
Vokovice nejsou jediným příkladem obce pohlcené velkým městem, která si uchovala předměstský ráz. V Brně plní obdobnou roli Tuřany, městská část složená ze čtyř bývalých samostatných obcí, které si podle radnice dodnes drží vesnický charakter. Vzorec se opakuje: velké město expanduje, pohltí periferii, ale pokud chybí silný impuls k přestavbě (reprezentativní záměr, dopravní uzel, průmyslová zóna), původní struktura přetrvá.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková