Řepka bavil celý podnik na křtu Královcovy knihy. Bývalého sudího ale jednou otázkou dostal do úzkých

Středa 30. září, křest knihy Pavel Královec: Pískal jsem Messiho i Ronalda. Kmotr Tomáš Řepka, muž s dvaceti červenými kartami v profesionálních soutěžních zápasech, otevřel knihu na místě, které si zjevně vybral předem. Stojí tam věta, že někteří hráči by si zasloužili žlutou kartu už v tunelu před nástupem na hřiště. „Můžeš být konkrétní?“ zeptal se podle iDNES Řepka autora. Podle eXtra.cz Královec za smíchu celé místnosti raději neodpověděl. iDNES jeho reakci zaznamenal jako krátký bonmot: „Odpověděl sis sám.“ Jméno nepadlo. Nebylo ho potřeba.
Otázka, která si odpověď nosila sama
Obě verze se v podstatě shodují. Královec nikoho nejmenoval a situaci odlehčil. Roli ale hraje, kdo se ptá. Ze všech hráčů, které Královec za kariéru pískal, se na tunelovou žlutou ptal právě ten, kterého česká liga zná jako nejpopudlivějšího obránce své generace. Červené karty sbíral doma i v cizině: sedm v domácích soutěžích, čtyři v Anglii, šest v Itálii a tři v reprezentaci.
Že pasáž mířila výhradně na Řepku, tvrdit nelze. Anotace knihy mluví šířeji o vztazích s „nejvýznamnějšími hráči tohoto tisíciletí, od Řepky po Horvátha“. Řepka si ale narážku vztáhl na sebe sám a veřejně, což z ní udělalo nejlepší moment večera.
Smál se i on. Hned přidal hlášku, že kdyby mu před lety někdo řekl, že bude kmotrem knihy rozhodčího, „asi by mu dal facku“. Podle ČTK si neodpustil ani poznámku, že ho Královec nikdy nevyloučil.
Jihlava 2006: pokuta pro hráče i pro sudího
Pod smíchem leží skutečná kauza. V dubnu 2006 se hrála dohrávka 19. kola první ligy Jihlava-Sparta. Řepka během utkání volal směrem ke Královcovi, ať vyloučí jihlavského trenéra Karla Večeřu: „Tak už ho vyhoď, toho kreténa.“
Disciplinární komise se k tomu vrátila 4. května 2006. Řepka dostal pokutu 50 000 Kč. Stejnou částku zaplatil i Královec, protože incident neuvedl do zápisu o utkání. Podrobnosti popsal tehdy iDNES.cz.
Hráč a rozhodčí potrestaní za jednu a tutéž větu. Před dvaceti lety šlo o ostudu, na křtu o historku, na kterou se vzpomínalo s chutí. Podle nás je tohle pravá pointa večera. Nejde o to, koho Královec myslel, ale o to, že Řepka dokázal starou disciplinární kauzu proměnit v hlavní atrakci křtu knihy rozhodčího. A rozhodčí na to s klidem přistoupil.
Chovanec na tribuně, Horváth u slova
Řepka nebyl jediný kmotr, který měl s Královcem z hřiště nevyřízené účty. Jozef Chovanec připomněl derby na Slavii, kde ho Královec jako trenéra Sparty poslal na tribunu. S nadsázkou dodal, že ho tam polili pivem, vyloučení ale prý rozhodilo hlavně slávisty.
Třetím kmotrem byl Pavel Horváth. Spolu s Chovancem podle eXtra.cz vzpomínali na Královce jako na jednoho z mála rozhodčích, se kterými se dalo mluvit. Od dvou mužů, kteří s rozhodčími strávili na trávníku stovky vyhrocených minut, je to kompliment, jaký se jen tak neslyší.
Mezi hosty byli i bývalí Královcovi kolegové z řad sudích a spoluautor knihy Karel Felt. Ten ho označil za nejlepšího českého rozhodčího posledních let a dodal, že nevidí zdatného nástupce. Zajímavá souvislost: Felt v roce 2011 sepsal s Řepkou jeho zpověď Rebel. Teď stejný autor zapisoval druhou stranu téhož příběhu.
Messi, Ronaldo a omluva od Mourinha
Královec má za sebou 274 zápasů české ligy, což je rekord, a víc než sto mezinárodních utkání včetně Eura a olympiády. Titul knihy se opírá o doložitelné zápasy. Podle zápisu UEFA řídil 4. prosince 2012 utkání Real Madrid-Ajax (4:1), v němž nastoupil Cristiano Ronaldo. V listopadu 2018 pískal PSV-Barcelona (1:2), kde Messi skóroval v 61. minutě.
Konkrétní pasáže o obou hvězdách zatím veřejně rozebrané nejsou. Nejvíc se mluví o historce z Ligy mistrů ze 4. listopadu 2015, z utkání Chelsea-Dynamo Kyjev. José Mourinho se po něm Královcovi omluvil přímo v kabině rozhodčích. „Je to správný chlap,“ vzpomíná na něj Královec.
Kniha řeší i konec jeho kariéry po telefonátu s Romanem Berbrem, zavádění videorozhodčích a vztahy s funkcionáři a „šíbry“ českého fotbalu. Kritiky se Královec nebojí: „V českém fotbale každý podezírá každého,“ říká a dodává, že reputace sudích by neměla být nastavená tak, aby se po nich pořád plivalo. Poslední zápas Ligy mistrů odpískal v prosinci 2020 (Chelsea-Krasnodar 1:1), kariéru ukončil z vlastní vůle v květnu 2021 ve 43 letech.
Kniha má 240 stran a Nakladatelství Olympia ji prodává za 319 Kč. V e-shopech se ceny v době psaní pohybovaly zhruba mezi 289 a 379 Kč. Nejvíc z ní vytěží fanoušci fotbalu, pohled do zákulisí ale ocení i ti, kdo rádi čtou paměti.
Před dvaceti lety stáli Řepka a Královec před stejnou disciplinárkou a platili stejnou pokutu. Teď stáli u stejné knihy a jediná karta, která padla, zůstala v tunelu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle