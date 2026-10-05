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Kam s dětmi v říjnu? Pražská botanická zahrada spojí dýně, pravěk a Halloween

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Podzim v pražské Troji letos dostane pravěkou podobu. Botanická zahrada v Praze od 9. října zaplní své venkovní expozice dýněmi, dinosaury, mamuty, obřím hmyzem i postavami prvních lidí.
Dýně a pravěký svět ovládnou pražskou botanickou zahradu. Výstava začíná 9. října

Dýně a pravěký svět ovládnou pražskou botanickou zahradu. Výstava začíná 9. října

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.10.2026 10:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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