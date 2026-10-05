Kam s dětmi v říjnu? Pražská botanická zahrada spojí dýně, pravěk a Halloween

Podzim v pražské Troji letos dostane pravěkou podobu. Botanická zahrada v Praze od 9. října zaplní své venkovní expozice dýněmi, dinosaury, mamuty, obřím hmyzem i postavami prvních lidí.
Výstava nazvaná Pradávný svět potrvá až do 1. listopadu. Nepůjde přitom jen o dýňové dekorace. Připravené jsou také interaktivní prvky, tvořivé dílny, dlabání dýní a na samotný závěr slavení Halloweenu s lampionovým průvodem.
Pražská botanická zahrada se promění v pravěký svět
Tradiční podzimní výstava dýní se tentokrát vydá hluboko do minulosti. V Ornamentální zahradě, Horní zahradě a expozici Les se objeví sochy a aranžmá inspirované různými obdobími
vývoje života na Zemi. Návštěvníci tak během jediné procházky narazí na dinosaury, pravěký hmyz, mamuty i první lidi. Podzimní program v Troji každoročně vrcholí oslavami Halloweenu. Ani letos nebudou chybět tematické dekorace, tvoření, lampiony a večerní program v zahradě. Foto: Рустам Сакиев / Google Maps
Na výzdobě pracují zahradníci pražské Botanické zahrady společně se studenty České zahradnické akademie v Mělníku pod vedením Petry Křížové. Dýně přitom nebudou fungovat jen jako podzimní kulisa. Součástí trasy mají být rovněž interaktivní zastavení a
místa vhodná k fotografování.
Právě
spojení podzimní zahrady s pravěkem mi přijde jako jeden z těch nápadů, které mohou zaujmout děti i dospělé. A jestli bude výsledek vypadat tak působivě, jak program naznačuje, telefon nebo fotoaparát bych tentokrát doma rozhodně nenechávala. Na řadu přijde i tvoření
Organizátoři letos rozšířili program tvořivých dílen také na některé všední dny. Jednotlivé workshopy budou probíhat ve vytápěném stanu na multifunkční ploše, takže je ani nepříznivé říjnové počasí nepřekazí.
Program se bude v průběhu října
postupně měnit: od 9. do 11. října a od 15. do 18. října se uskuteční kreativní dílny od 22. do 25. října přijde na řadu dlabání dýní od 28. října do 1. listopadu se budou vyrábět podzimní lampiony 31. října výstavu doplní velká oslava Halloweenu Dýně nejrůznějších tvarů, barev a velikostí patří k podzimní atmosféře botanické zahrady už tradičně. Výstava Pradávný svět začne letos 9. října a potrvá až do 1. listopadu. Foto: Hyeyoung / Google Maps
Děti si během prvních dílen budou moci vytvořit například čarodějnický klobouk nebo si namalovat dinosaury. Za tyto aktivity se bude platit zvlášť. Samotná výstava dýní je
součástí běžného vstupného do botanické zahrady. Výstava má bavit i probouzet zvědavost
Podzimní program zapadá také do snahy botanické zahrady nabídnout dětem přírodu jinak než jen prostřednictvím školních učebnic a encyklopedií. Ředitel zahrady Bohumil Černý tuto myšlenku
popsal při představování vzdělávacích programů pro školní rok 2026/2027:
„Chceme, aby děti botanickou zahradu nevnímaly jen jako místo, kam se chodí na exkurzi nebo na procházku, ale i jako prostor, kde mohou samy objevovat, pozorovat a hledat odpovědi.“ Největší atmosféru nabídne závěr října
Vyvrcholení přijde 31. října. Halloween nabídne odpolední program, soutěže, tvoření a v 18 hodin také
tradiční lampionový průvod potemnělou zahradou. Právě o závěrečném víkendu se navíc po setmění rozsvítí vybrané dýňové instalace.
Během většiny výstavy totiž večerní nasvícení instalací v provozu nebude. Kdo chce vidět dýňové dekorace v celé jejich kráse, měl by si běžnou návštěvu naplánovat spíše za denního světla. Výjimkou budou 31. říjen a 1. listopad, kdy se vybraná aranžmá od 18 hodin speciálně nasvítí.
Za jediný den lze stihnout dvě výstavy
Pradávný svět bude otevřen od 9. října do 1. listopadu. Venkovní expozice budou v tomto období přístupné
denně od 9 do 19 hodin, přičemž také v neděli 1. listopadu zůstane zahrada mimořádně otevřená až do 19 hodin. Podzimní výzdoba v Botanické zahradě Praha pravidelně propojuje dýně s nápaditými aranžmá. Letos se návštěvníci mohou těšit na pravěký svět plný dinosaurů, mamutů a dalších dávných tvorů. Foto: Václav / Google Maps
Ve stejném termínu probíhá také
výstava Z mechu a kapradí. Ta návštěvníky zavede do období, kdy rostliny postupně opouštěly vodu a začaly osidlovat souš. Jeden podzimní výlet do Troji tak může nabídnout překvapivě dlouhou cestu časem. Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, ceskoobjektivem.cz, botanicka.cz