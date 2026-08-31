Přestupové okno 2026: Sparta má 11 posil a Priske slíbil další

- Letní přestupové období v Chance Lize běží od 21. června do 8. září 2026
- Premier League otevřela okno 15. června a uzavře ho 1. září ve 23:00 britského času
- Anglické kluby mají po uzávěrce ještě dvouhodinovou toleranci na dokončení podaných dokumentů
- Sparta má za sebou jedenáct letních posil, Slavia osm
- Podle trenéra Sparty Briana Priskeho mají na Letnou dorazit ještě další hráči
Kdy končí přestupové okno v české lize
Klíčové datum pro Chance Ligu je úterý 8. září 2026. Do půlnoci mohou kluby registrovat nové hráče, poté se trh uzavře až do zimního období.
Datum se přitom liší od většiny velkých evropských soutěží, které mají uzávěrku o týden dřív. Česká liga tak má na dokončení obchodů delší prostor, což je výhoda i riziko zároveň.
Kdy se zavírá okno v Premier League a v Evropě
Anglická nejvyšší soutěž otevřela okno v pondělí 15. června a uzavře ho v úterý 1. září ve 23:00 britského času. Po dvou letech se tedy vrací pozdně večerní uzávěrka, dřív trh končil už v sedm večer.
Kluby navíc dostanou dvouhodinovou toleranci na dokončení transferů, u nichž byly dokumenty podány včas. Ostatní velké evropské ligy si termíny uzávěrek tradičně sjednocují na začátek září.
Pro české kluby z toho plyne jedna nepříjemnost. Nabídka z Anglie na jejich klíčového hráče může dorazit do 1. září, jenže náhradu potom shánějí v době, kdy už jsou největší trhy zavřené.
Co ještě může přijít: Sparta
Nejaktivnějším klubem letního okna zůstává Sparta. Příchodem Ki-Jany Hoevera z Wolverhamptonu se dostala na jedenáct letních posil, předtím přivedla francouzského stopera Loïca Mbe Soha.
Konec to podle trenéra není. „Další hráči přijdou, aby nám pomohli. Děláme velké množství změn, kádr se mění, ale myslím, že to jsou všechno kroky správným směrem," uvedl Brian Priske.
Nejčastěji skloňovaným jménem je kapitán Jablonce Nemanja Tekijaški. Podle informací iSportu se zatím nejedná, téma ovšem rezonovalo i ve výpravě jabloneckého klubu do Glasgow. Vedle příchodů řeší Letná i odchody, protože o ekvádorského záložníka Johna Mercada stojí brazilské Vasco da Gama. Priske jeho odchod v tuhle chvíli odmítá.
Obranu už Sparta oslabila prodejem Asgera Sörensena do Kodaně, což bývalý reprezentant Milan Fukal veřejně kritizoval.
Co ještě může přijít: Slavia
Obhájce titulu má za sebou osm posil a odhadem 650 milionů korun. Součástí je i největší obchod v historii české nejvyšší soutěže, kdy podle zákulisních informací uvolnil majitel Pavel Tykač dvanáct milionů eur na Angeho N'Guessana a Toumaniho Diakitého z Liberce.
Ohlas je zatím rozpačitý. Nové tváře se podle iSportu aklimatizují pomalu a v nedělním derby může z letních investic nastoupit jen Wiktor Nowak.
Otevřená zůstává i odchozí strana. Přestup Štěpána Chaloupka do Lazia podle belgického novináře Sachy Tavolieriho padl, když se kluby neshodly na struktuře obchodu při nabídce kolem šestnácti milionů eur. Do 1. září přitom mohou přijít nabídky z Anglie.
Co ještě může přijít: Plzeň a zbytek ligy
Viktoria má nového trenéra Radoslava Kováče a nedořešenou obranu, právě defenziva byla hlavní výtkou vůči předchozímu vedení. Martin Hyský po nepovedeném vstupu do sezony veřejně volal po dalších posilách, čímž si podle zákulisních informací proti sobě popudil generálního ředitele Adolfa Šádka.
Nejméně času má naopak Zlín, který po pěti kolech nemá ani bod. Pro kluby ze spodku tabulky je posledních dvanáct dní okna často jedinou šancí, jak sezonu zachránit dřív, než bude pozdě.