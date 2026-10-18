Přestřelku rozhodly až nájezdy. Indiáni Vítkovice porazili 6:5

Po úvodním tlaku zapsal vyložené první gólovku v utkání Yetman, jenž obdržel pobídku z levého rohu na kruh, Malík vykopl betonem. To na druhé straně se vzápětí slavilo. Kristinas Rubins si od modré najel na pobídku na vrchol levého kruhu a vymetl vzdálenější šibenici. Jenže za dvanáct vteřin oslovil od pravé tyče na vrchol brankoviště Lacka Marka Kalause a začínalo se opět od nuly. Vedení po chvilce mohl svým barvám vrátit opět stejný hráč, tentokrát sám v mezikruží neuspěl. Vedlo se ale v přesilové Ville Petmanovi, kterého příhrou zpoza branky před ní oslovil 0.8 sekundy před vypršením trestu Cienecialy Lev. I druhou početní výhodu duelu Plzeňští využili. Po velkém souboji za brankou vyvezl puk k pravé tyči Filip a našel na vrcholu brankoviště čepel Adama Měchury, jenž poslal indiány do kabin s pohodlným náskokem v zádech.
Tak tahle vítězná lahůdka od Matyho Filipa?👀 https://t.co/ksTgGnHZYl — HC Škoda Plzeň (@HC_Plzen) October 18, 2026
Po šestnácti vteřinách druhé části ale Vítkovice snížily, když byl potrestán i třetí trest v zápase. Zbořil oslovil od levého mantinelu k pravé tyči Chata Yetmana, jenž rychle snížil. Avšak Ridera poté hrubě chybovala, na Hrachovinu se řítili sami hned dva indiáni, čehož svižnou střelou po ledě využil Jakub Lev. Avšak drama pokračovalo. Malíka zradil přibližně za minutu mantinel při výjezdu pro puk za vlastní klec a u levé tyče se štěstím procpal černý nesmysl za čáru Jan Hladonik. Jenže Západočeši si ještě stihli vybudovat do přestávky znovu dvougólový náskok zásluhou Villeho Petmana, jemuž do slotu poslal příhru Lalancette. Ten ještě těsně před druhou sirénou předával od pravé tyče k levé Robertsonovi, tomu ale chyběly centimetry.
Poslední dvacetiminutovku odstartovali Ostravané stejně jako tu druhou. V početní výhodě vyplaval na ose kluziště osamocený Jakub Zbořil a vymetl levou šibenici. Šestý gól Škody naopak mohl přidat z podobné pozice Sedláček, skórem nepohnul. Nevedlo se ani Kňažkovi, který svou bombu hezky schoval v klubku hráčů před sebou, přesto Malík dokázal vyrazit ramenem. Duel tak nakonec dospěl až do nájezdů, když zblízka překonal Malíka Anthony Nellis. V samostatných nájezdech dlouho vládli brankáři, jediným úspěšným exekutorem byl až v šesté sérii dvanáctý exekutor - Matyáš Filip, jenž zakončil po ledě mezi betony Hrachoviny.
HC Škoda Plzeň - HC Vítkovice Ridera 6:5n (3:1, 2:2, 0:2 - 0:0)
Branky a nahrávky: 4. Rubins (Schleiss, I. Sedláček), 9. V. Petman (Lev, Schleiss), 17. Měchura (M. Filip), 25. Lev (Rubins, Merežko), 29. V. Petman (Lalancette), rozhodující sam. nájezd M. Filip - 5. Kalus (Lacka), 21. Yetman (J. Zbořil, M. Kalus), 26. Hladonik, 43. J. Zbořil (Yetman, Nellis), 55. Nellis (Kňažko). Rozhodčí: M. Sýkora, Zeliska - Zíka, Šimánek. Vyloučení: 2:6. Využití: 3:2. Diváci: 4012.