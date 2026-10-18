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Přestřelku rozhodly až nájezdy. Indiáni Vítkovice porazili 6:5

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Plzeňští hokejisté odehráli druhý zápas v řadě doma. Po prohře se Spartou to proti Vítkovicím dlouho vypadalo na tři body, nakonec ale mají indiáni body dva za výhru 6:5 po nájezdech. Ten rozhodující proměnil Matyáš Filip.
Přestřelku rozhodly až nájezdy. Indiáni Vítkovice porazili 6:5

Přestřelku rozhodly až nájezdy. Indiáni Vítkovice porazili 6:5

Zdroj: HC Škoda Plzeň
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 17:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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