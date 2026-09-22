Špatný vzor i naprostá dětská legenda. ALF slaví 40 let, herci si na place prošli peklem

Jmenuje se Gordon Shumway, je mu 225 let a pochází z planety Melmec, jejíž obyvatelé rádi baští kočky a která bohužel právě explodovala. Mimozemšťan ALF před 40 lety přistál v garáži pozemské rodiny Tannerových ve stejnojmenném sitcomu Paula Fuscoa a během čtyř televizních sezón tam způsobil značnou spoušť, ale také hromadu legendární rodinné zábavy. Důmyslná loutka přitom musela pomyslně seknout s alkoholem, byla satirou na výchovu postmoderního člověka televizí a natáčení s ní bylo tak vyčerpávající a náročné, že herci by dle vlastních slov další díly nad rámec očividně nedokončeného seriálu prostě nezvládli.
ALF
byl opravdu jako živý, a přestože se zrodil v kinematografické éře silně poznamenané dílem muppetího otce Jima Hensona
, minimálně na čtyři roky byl nejslavnější loutkovou postavou světa. Jeho stvořitel Paul Fusco
si ostatně dával záležet na tom, aby prostořeký chlupatý mimozemšťan volající prezidentovi, když zrovna nesouhlasí s jeho jadernou politikou, byl televizní hvězdou jako z masa a kostí. Když o hvězdě stanice NBC vycházel roku 1988 článek v časopise Time, ALF ho pomyslně napsal v první osobě a vysvětloval v něm, jak jeho půlhodinový pořad na pondělní večer, který se občas dostane do první desítky Nielsenova žebříčku sledovanosti a běží zhruba v padesáti zemích světa, „vypráví o mém životě v typické předměstské domácnosti – táta chodí do práce, máma ne, dospívající dcera právě sundala rovnátka, upovídaný syn se ve školním představení převléká za zeleninu a já, mimozemšťan, se musím schovávat v prádelně, kdykoli někdo přijde na návštěvu. Moje sobotní ranní kreslené vzpomínky na Melmac se mezitím staly jedním ze tří nejpopulárnějších televizních pořadů pro děti,“ připomněl tehdejší animovaný spin-off
, který je u nás neznámý.
Paul Fusco, jenž roku 1985 pracoval pro stanici Showtime a znal se s producentem Berniem Brillsteinem a se scenáristou (a pozdějším spolutvůrcem ALFa) Tomem Patchettem, ale nechtěl jen papouškovat klasické sitcomy jako z padesátých let. Když tedy svůj nápad představoval Brandonu Tartikoffovi, tehdejší hlavě televizní divize NBC, s jeho „živou“ loutkou si trochu zaimprovizovali. „Fusco údajně přišel představit nápad na mimozemšťana, který se nastěhuje k milé, spořádané rodině a svým hulvátstvím a nezodpovědností jí obrátí život vzhůru nohama – co chcete, trochu jsme to museli opepřit, je to přece zábava. Lidé z NBC však během jeho prezentace pomalu klimbali, protože jim ten nápad připadal až příliš… no, subtilní. Fusco proto sáhl do zeleného plastového pytle na odpadky, vytáhl mě ven, nechal mě kýchnout a já si utřel nos o Tartikoffův rukáv. Cha chá! Jemu se to zalíbilo!“
Vše, co člověku může dát televize
Sám Fusco svého parťáka s vystouplým čumákem a čtyřmi zuby popisoval jako dávku magie a fantazie, kterou v životech potřebujeme bez ohledu na náš věk. „ALF v lidech probouzí malou holku nebo kluka, které v sobě pořád máme. Dotýká se něčeho uvnitř vás, k čemu se můžete vracet a na co můžete vzpomínat,“ tvrdil roku 2012 pro The Hollywood Reporter. To rozhodně odpovídá nostalgickému renomé seriálu, který běžel poměrně krátce, ale stejně jako ryze hrané dobové sitcomy jako Ženatý se závazky nebo Krok za krokem a zřejmě víc než experimentálnější show Dinosaurové je pevnou součástí idealizovaného horizontu pozdních osmdesátek, za nímž se dnes tak zasněně otáčíme.
ALF, jehož Fusco sám ovládal a také daboval, byl okamžitým diváckým hitem, jenž mimo jiné přiživoval svou opravdovost i hostováním v jiných televizních formátech – moderoval dokonce talk show Johnnyho Carsona, jehož kulisy i integritu bezpečně a vtipně zdemoloval. Zdálo se, že vyskakuje úplně všude: „Největší prachy plynou z marketingu. Výrobci hraček a různí šmelináři se mnou kšeftují prostřednictvím 250 produktů, jejichž celkové tržby už překročily 200 milionů dolarů. Jsou mezi nimi mluvící panenky, skateboardy, batohy, komiksy, hrnky na kávu, narozeninové čepičky nebo žvýkačky, k nimž se přidávají kartičky na bouillabaseball – ano, správně, představuji vám naši starou národní zábavu, tentokrát i s rybami. Můj nejoblíbenější produkt je tričko, na němž mám rentgenové brýle a kolemjdoucím říkám: ‚Hej, pěkné spodní prádlo,‘“ shrnula to pro Time samotná postava, kterou miloval i hlavoun Tartikoff.
Zprvu byli okouzleni i herci Max Wright, Anne Schedeen, Benji Gregory a Andrea Elson, kteří představovali čtyři členy ústřední kalifornské rodiny, jež si musí pečlivěji strážit vlastní kočku. „Jsou chvíle, kdy je ALFova autenticita tak přesvědčivá, že vám doslova vyrazí dech,“ prohlašoval Wright, jehož hlava rodiny snáší mimozemšťanovy výstřelky zdaleka nejtemperamentněji. „Jednou vzal do ruky katalog spodního prádla a bylo na něm vidět, jak se mu mění krev a stoupá teplota. Jak to dokázal? ALF má kamenné oči, doslova studené černé oči, a někdy, podle toho, jak na ně dopadá světlo, se dokážou zahřát stejně jako oči člověka.“ ALF byl ostatně výsledkem úžasné loutkářské práce a v detailech působil tak přesvědčivě, že hlavně děti z něj nemohly spustit oči.
Nejmladší diváci přitom mohli stěží pochytit dospělejší humor vkládaný do mimozemšťanových úst či možné satirické významy, které sám ALF, respektive tvůrci, ironicky komentoval. „Podle jedné interpretace tím, že jsem zavřený doma, musím se kvůli utajení schovávat a všechno, co o světě vím, se učím z televize, vlastně představuje ALF určitý komentář k tomu, co se děti z obrazovky dozvídají.“ To tak trochu převzali i Simpsonovi, kde Homer rovněž prosedí nadmíru času u televize, kterou považuje za hlavní zprostředkovatelku svých omezených vědomostí. ALFa ovšem dobové teorie víc přirovnávaly k dítěti, které doma není úplně šťastné – za čímž v jeho případě vězí velmi praktické vysvětlení, totiž že po něm možná pase armáda Spojených států. „Lidé, kteří tuto teorii zastávají, upozorňují, že zhruba v polovině epizod se nudím, jsem frustrovaný nebo zraněný a pokouším se utéct z domova – což je něco, co děti v Americe dělají docela často. Vzpomínáte si, jak na Melmaku chtěli vždycky utíkat z domu rodiče? Tedy alespoň u mě doma?“
Emočně ALF možná ustrnul u pozemského školáka, ale jako 230letý veterán z jiné planety si zpočátku mohl dovolit o něco „simpsonovštější“ manýry. „Pokud si vzpomínáte, někdy během první a druhé řady ALF popíjel, byl to pořádný pařmen,“ vzpomínal s odstupem Fusco. „Pil pivo a všechno možné, ale jakmile se na seriál začaly dívat děti a celé rodiny, ozývaly se hlasy: ‚ALF není zrovna ideální vzor, když pije pivo. Možná byste to měli trochu omezit.‘ A naše odpověď zněla: ‚Je mu 225 let. Může pít pivo a dělat si, co chce.‘“ Oblíbený hrdina přece jen vystřízlivěl a stal se slušnějším členem typické americké domácnosti, ačkoli skutečnost, jak moc se jako fiktivní postava liší, se nežádoucím způsobem promítala i do jeho natáčecího procesu.
Noční můra na place
„Všude jsou díry pro tu ehm… loutku. Díry v gauči, díry v posteli, díry v podlaze. Všude jsou padací dveře. Vypadá to tam, jako by se tam usídlila celá rodina syslů,“ popisoval pro Time natáčecí set samotný Tartikoff. A mluvil pravdu, přestože dění na scéně bylo o dost dramatičtější. Záběry, v nichž diváci viděli ALFa celého, byly ze všech nejjednodušší – v kostýmu se totiž pohyboval nejmenší herec světa Mihaly 'Michu' Meszaros (měřil cca 83 cm), jenž nepotřeboval loutková hejblata, ale na druhou stranu nemohl provádět složitá mimická gesta. Scény, kdy Alf vede s ostatními postavami dialog, se proto natáčely za přepážkami – a to bylo především pro herce údajně peklo.
Vrchní část loutky byla viditelná pro kameru (například za gaučem) a pod ní se schovávali lidé, kteří ji ovládali (někdo ústa, jiný uši a ruce). Zmíněné díry v podlaze, zakryté padacími dveřmi, byly od toho, aby v nich loutkáři stáli. Všichni na place si tak museli zapamatovat, kde všemožné produkční nástrahy jsou, aby se vážně nezranili. Loutka si navíc žádala časté přenášení a veškerý komplikovaný proces byl časově nesmírně náročný – zatímco epizoda půlhodinového sitcomu se v té době v průměru točila čtyři hodiny, u ALFa to zabralo klidně i šestkrát víc. „Na place nepanovala žádná radost… Byla to technická noční můra – nesmírně pomalá, teplotně spalující a úmorná práce. Natočit třicetiminutovou epizodu trvalo 20 až 25 hodin,“ prozradila později pro People Anne Schedeen, která se ale držela mnohem statečněji než její herecký partner Wright. Ten prý v návalu frustrace na loutku i zaútočil, a když padla poslední klapka čtvrté řady, sbalil se a odjel ze scény bez rozloučení.
Zpřetrhaný konec ALFovi zůstal
Herec, jenž se později s chladnou hlavou opět vyjádřil k seriálu obdiv, tím prorocky předpověděl i ALFovu televizní budoucnost. Čtvrtá série skončila šokujícím cliffhangerem a protagonistovým pádem do spárů armády, přičemž Fusco chtěl v příběhu pokračovat. Nové vysílací regulace a změna ve vedení, která se týkala významného ALFova zastánce Tartikoffa, ovšem plány zpřetrhaly. Mimozemšťan se až po šesti letech vrátil v televizním filmu Alf versus U.S. Army od konkurenční ABC, který alespoň navázal tam, kde seriál předčasně skončil. Fusco přitom roku 2012 prozradil, že Tartikoff tohoto ukončení litoval a nepochyboval, že seriál klidně mohl běžet ještě dvě série – i když herečka Andrea Elson se domnívala, že kdyby ALF pokračoval byť i jedinou další epizodou, herci by to už nezvládli.
Paul Fusco, pro něhož je ALF stále životním posláním, zpětně zákulisní drama zmírňoval. „Taková už byla povaha té práce. Nebylo možné to nijak urychlit ani posunout dál. Takže ano, bylo frustrující, že to trvalo tak dlouho, ale lidé dostali zaplaceno za to, co odvedli. Navzdory tomu, co si někteří mysleli, totiž že na place panovalo velké napětí, tomu tak ve skutečnosti nebylo.“ On sám má nicméně ke svému čtyřicetiletému výtvoru nejsilnější vazby a ALFa se opakovaně snažil dostat zpátky do éteru. Kromě toho, že ho protlačil do řady talk show a jiných pořadů (nemluvě o sérii reklam), se roku 2004 podepsal také pod oficiální talkshow ALF's Hit Talk Show, která obdržela osm epizod a s Melmečanem si přišel popovídat třeba Bryan Cranston.
Regulérní pokračování, ať už ve filmovém či seriálovém formátu, se v tomto století navzdory Fuscovým snahám nepodařilo vytvořit. Co je horší, ALF momentálně nefiguruje v nabídce žádné streamovací platformy dostupné v Čechách a dlouho neběžel ani na televizních obrazovkách, kde bychom si třeba mohli znovu vychutnat výborný dabing Oty Jiráka. Nejvýraznější americký spolubydlící z televizních 80. let tedy u nových generací upadá v zapomnění, ačkoli charakteristickou podobiznu i dnes pozná skoro každý. Schválně – víte bez hledání, co přezdívka ALF vlastně znamená?
Zdroje: Time, The Hollywood Reporter, People, Kinobox