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Špatný vzor i naprostá dětská legenda. ALF slaví 40 let, herci si na place prošli peklem

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Jmenuje se Gordon Shumway, je mu 225 let a pochází z planety Melmec, jejíž obyvatelé rádi baští kočky a která bohužel právě explodovala. Mimozemšťan ALF před 40 lety přistál v garáži pozemské rodiny Tannerových ve stejnojmenném sitcomu Paula Fuscoa a během čtyř televizních sezón tam způsobil značnou spoušť, ale také hromadu legendární rodinné zábavy. Důmyslná loutka přitom musela pomyslně seknout s alkoholem, byla satirou na výchovu postmoderního člověka televizí a natáčení s ní bylo tak vyčerpávající a náročné, že herci by dle vlastních slov další díly nad rámec očividně nedokončeného seriálu prostě nezvládli.
Špatný vzor i naprostá dětská legenda. ALF slaví 40 let, herci si na place prošli peklem

Špatný vzor i naprostá dětská legenda. ALF slaví 40 let, herci si na place prošli peklem

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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