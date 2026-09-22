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Dvě manželství, dvě děti, žádné štěstí. Brodský ho našel až u ženy, kterou znal od jejího narození

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Vlastimil Brodský prošel dvěma rozvody, než našel oporu v ženě, kterou poprvé viděl jako několikaměsíční miminko.
Vlastimil Brodský

Vlastimil Brodský

Zdroj: Se svolením České televize
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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