Zbytek týdne bude stále ještě chladný. Kdy se počasí zlepší vám udělá radost

Na konci minulého týdne se obrátilo větrné proudění a vzduch už se k nám přestal dostávat od jihozápadu, ale od severozápadu. Je tak výrazně chladnější, a proto tento týden zažíváme relativně chladné dny. Teploty se jen v nejnižších oblastech budou přibližovat 20 °C, ale na většině území budou nižší mezi 12 a 16 °C a na horách lze očekávat teploty okolo 10 °C, jak již minulý týden pro meteocentrum.cz napsal meteorolog Martin Štros.
Obr. 1: Vývoj teplot v následujících dnech (zdroj: wetterzentrale.de)
Středa bude relativně teplejší, kdy budou převládat teploty okolo 15 °C a na jižní Moravě dosáhnou až k 18 °C. Den to bude pěkný, převážně polojasný téměř beze srážek. Slabý déšť se může objevit v úplně nejvýchodnější části Česka v Beskydech a na Těšínsku. Vítr také bude pouze mírný od severozápadu.
Ve čtvrtek naopak očekáváme dramatičtější vývoj počasí. Hluboká tlaková výše nad Francií k nám nasměruje vlhký vzduch od Severního moře, který k nám přinese silné přeháňky. Srážky by se na našem území měly držet prakticky celý den a v Čechách budou i vhodné podmínky pro vznik bouřek. Celý den je nutné být připravený na silný vítr, jehož nárazy budou dosahovat rychlosti až 50 km/hod.
Obr. 2: Rozsah srážek ve čtvrtek 24. 9. v 17 hod (zdroj: chmi.cz/model Aladin)
V pátek se situace opět zklidní. Počasí bude podobné jako ve středu. Teploty se budou pohybovat mezi 14 a 17 °C, obloha bude polojasná až mírně zatažená a vítr bude pouze mírný od západu. Pršet by nemělo a bude se tak jednat o příjemný podzimní den.
Obr. 3: Vývoj teplot vůči dlouhodobému průměru v následujících dvou týdnech. Zlom přichází právě v sobotu (zdroj: wetterzentrale.de)
Zlom v počasí má nastat v sobotu, tedy přesně na prodloužený víkend. Od soboty můžeme počítat s příchodem babího léta. Těšit se můžeme na bezoblačné dny s teplotami mezi 20 a 25 °C. Skvělou zprávou je, že takové dny by neměly být pouze na sváteční období a mohly by podle současných odhadů vydržet až do konce příštího týdne.
Pokud jste to ještě neudělali, tak si pomalu začněte připravovat plány na prodloužený víkend. Máme skvělou příležitost využít teplé dny naplno a být ještě chvíli venku, dokud nám to počasí dovoluje.
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz