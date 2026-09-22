Prodal zděděnou komodu za 800 korun. Jeho bratr ve své našel tajnou přihrádku se zlatem za 300 tisíc a od té doby spolu nemluví

Druhý si ji odvezl domů a nechal stát v chodbě. Až po několika týdnech, při pokusu opravit uvolněnou zadní lištu, si všiml neobvykle pevně utažených šroubů. Za lištou nahmatal plochou destičku. Stlačil ji. Ozvalo se cvaknutí a z trupu komody vyjela mělká skrytá zásuvka. Uvnitř ležely malé role omotané hnědým papírem a převázané vyšisovaným provázkem. V rolích se třpytily zlaté mince.
Cvaknutí za 300 tisíc: jak tajná přihrádka změnila pravidla hry
Nálezce odnesl mince do numismatické prodejny, kde mu sdělili, že jde o vzácnější ročníky v dobrém stavu. Celkové ocenění přesáhlo 300 tisíc korun. Mechanismus přihrádky byl konstrukčně nenápadný, splýval s běžnou výdřevou a při prvotním třídění pozůstalosti si ho nikdo nevšiml. Skryté schránky v historickém nábytku přitom nejsou žádná kuriozita z detektivek. Londýnské Victoria and Albert Museum dokumentuje kabinety se skrytými zásuvkami, které odhalil teprve rentgen.
Bratr, který komodu prodal, jednal pragmaticky, nechtěl doma hromadit další věci po otci. Žádný náznak, že by o tajném prostoru tušil. Přesto se po zveřejnění nálezu cítil, jak sám řekl, „hloupě a zrazeně“. Emoce mířily dvojím směrem: k bratrovi i k samotné náhodě rozdělení. Nastalo několik týdnů ticha. Nálezce trval na tom, že neudělal nic špatného, zdědil věc, která prostě skrývala víc, než kdokoli čekal.
Komu mince patří: dánský výklad versus české dědické právo
Anonymní právník citovaný v původním dánském textu tvrdí, že po uzavřeném rozdělení pozůstalosti „hodnota následuje věc“, skrytý obsah tedy náleží tomu, kdo zdědil konkrétní komodu.
V Česku by situace dopadla odlišně. Klíčový je § 189 zákona o zvláštních řízeních soudních: pokud se po právní moci usnesení o dědictví objeví majetek prokazatelně patřící zůstaviteli ke dni smrti, jde o dodatečně najevo vyšlé aktivum pozůstalosti. Na žádost kteréhokoli dědice se zahájí dodatečné projednání a nově nalezená hodnota se rozdělí v podílech odpovídajících původnímu vypořádání. Zlaté mince by se tedy automaticky neocitly v kapse toho, kdo komodu vlastní, vrátily by se na stůl oběma bratrům.
Nejvyšší soud navíc stabilně drží princip, že okruh dědiců se v dodatečném řízení nemění. Specifický publikovaný precedent s mincemi ve skryté zásuvce zděděného nábytku jsme ve veřejně dostupné judikatuře nenašli, obecná pravidla k dodatečně objevenému majetku ale hovoří jednoznačně.
Otcův zvyk schovávat věci a otázka záměru
Proč otec mince ukryl právě do komody a nikde je nezaznamenal? Ověřená odpověď neexistuje. Rodinný známý v dánském textu vzpomíná, že zesnulý rád opravoval zásuvky, sbíral drobné předměty a říkával, že „věci se mají schovat, aby se našly“. Jeden bratr v tom spatřuje cílené gesto, jakýsi posmrtný vzkaz. Druhý považuje celou věc za čirou náhodu. Závěť ani soupis mincí zdroj nezmiňuje.
Právě tahle nejistota živí konflikt. Kdyby otec zanechal byť jediný řádek, „v komodě hledejte“, spor by zřejmě nevznikl. Absence jakéhokoli záznamu posunula nález z kategorie dědictví do kategorie štěstí. A štěstí se mezi sourozenci dělí mnohem hůř než majetek.
Jak předejít válce o skrytý poklad: praktické kroky pro dědice
Příběh dvou bratrů nabízí konkrétní poučení pro každého, kdo řeší pozůstalost:
- Soupis a fotodokumentace: sepsat detailní seznam movitých věcí, nafotit cennější kusy ještě před rozdělením.
- Fyzická kontrola nábytku: prohlédnout falešná záda, dvojitá dna, neobvyklé šrouby. U starších nebo atypicky konstruovaných kusů zvážit odbornou prohlídku.
- Písemná dohoda o skrytých hodnotách: klauzule, že případný dodatečně objevený majetek se dělí rovným dílem, výrazně posiluje pozici obou stran.
- Dodatečné projednání: v Česku stačí podat žádost k notáři a nově nalezené aktivum se vrátí do rámce původních dědických podílů.
Rodina obou bratrů navrhla mediaci. Podle ministerského portálu jde o dobrovolný a důvěrný proces, který umí deeskalovat konflikt tam, kde obě strany projeví alespoň minimální ochotu vstoupit do řízeného rozhovoru. U dědických sporů se mediace využívá běžně. Garantovat smír ale nedokáže nikdo, zvlášť když jedna strana kategoricky odmítá komunikaci.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková