Ukrajinská vlajka bude na jihlavské radnici viset i nadále, rozhodli zastupitelé

„Děkuji, že opět mohu přednést tento můj požadavek, nebo spíš požadavek části obyvatel Jihlavy na sejmutí ukrajinské vlajky. Dvakrát už tu proběhlo hlasování o sejmutí této vlajky. Jsem přesvědčen, že na jihlavské radnici trvale má být vyvěšený pouze státní symbol, symbol města Jihlavy, popřípadě při zvláštních událostech vlajka jiného významu,“ sdělil zastupitelům předkladatel návrhu Richard Schleis (SPD).
„Tato diskuze do civilizovaného světa nepatří."
Poznamenal na to, že druhým důvodem, proč žádá sejmutí vlajky, je to, že se Ukrajina přihlásila ke své nacistické minulosti. „Nezlobte se na mě, ale tato diskuze do civilizovaného světa nepatří,“ prohlásil opoziční Schleis.
Do následné diskuze, která byla zhruba desetiminutová, se nejprve přihlásila také za opozici Karolína Koubová (PiFo). „Za mě vlajka není jen nějaká dekorace. Je to náš postoj, který jsme svým hlasováním už dvakrát vyjádřili. Mám za to, že tím, že se mění volební období, tak se postoje nemění. Válka stále trvá, a tím, že máme vlajku stále vyvěšenou, dáváme jasně najevo, že stojíme na straně napadeného. Sundáním bychom vyjádřili to, že Ukrajinci, kteří zde bydlí, jako kdybychom je tu už nechtěli, přitom oni zde pracují, chodí zde do škol. Problémy s kriminalitou nenarostly, v jejich oblasti už vůbec ne,“ konstatovala exprimátorka Karolína Koubová.
„Budou komunální volby."
Po ní se o slovo přihlásil zastupitel Petr Paul (SPD). Ten se krátce zastavil u osoby ukrajinského prezidenta Zelenského. „Vlajka státu, kde se prezident váže na fašistické odkazy nejhrubšího zrna, taková vlajka na veřejné budově, na radnici, nemá co dělat,“ byl rezolutní Petr Paul.
Na jeho prohlášení zareagovala zastupitelka Marie Palánová (ODS a KDU-ČSL). „Chtěla jsem říct, že budou komunální volby. Takže tu skupinu lidí, kterou tady zmiňujete, tak oni se budou moci v tomto ohledu v těch volbách vyjádřit.“
Do debaty se ještě jednou přihlásil Schleis s tím, že názor Marie Palánové je alibistický a pokrytecký. „Na celém světě je rozpoutáno na 60 válek, my jsme si vybrali jednu. Beru to, že se nás přímo dotýkám, že tu máme plno uprchlíků. Ale i jejich velká část utekla přes tím fašistickým režimem,“ reagoval Schleis.
Následovala reakce primátora Petra Ryšky (ODS a KDU-ČSL). „Povídejte si svoje názory, ale nenapadejte někoho, že je pokrytec. Byl bych rád, abychom si to mezi sebou neříkali,“ obrátil se Petr Ryška na předkladatele návrhu. Richard Schleis se Palánové pak omluvil.
Výsledky hlasování
Pět zastupitelů se vyjádřilo pro sundání vlajky, dvaadvacet proti, jeden se zdržel a tři nepřítomní nehlasovali.
Poslední debata na toto téma se objevila na zastupitelstvu v listopadu 2025.