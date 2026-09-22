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Ukrajinská vlajka bude na jihlavské radnici viset i nadále, rozhodli zastupitelé

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Jihlavští zastupitelé se dnes po obědě sešli na svém posledním zasedání v rámci tohoto volebního období. A objevilo se zde i jedno třaskavé téma. Tím je sejmutí ukrajinské vlajky z budovy radnice. Návrh nakonec neprošel, vlajka tak zůstane na budově i nadále.
Ukrajinská vlajka bude na jihlavské radnici viset i nadále, rozhodli zastupitelé

Ukrajinská vlajka bude na jihlavské radnici viset i nadále, rozhodli zastupitelé

Zdroj: Město Jihlava
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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Jihlavská Drbna
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