Šťavel se šíří i přes dlažbu a trávník. Vertikutace ho ale nezastaví, naopak rozmnožíte ho po celé zahradě

Drobná bylinka s trojčetnými lístky a nenápadnými žlutými kvítky dokáže za jedinou sezónu obsadit trávník, záhon i spáry v dlažbě. Její zbraní přitom nejsou jen semena, která tobolky katapultují tři až pět metrů daleko. Šťavel rohatý (Oxalis corniculata) se rozrůstá i plazivými lodyhami, jež zakořeňují v každé uzlině. Právě tahle dvojí strategie z něj dělá jednoho z nejúpornějších plevelů středoevropských zahrad. A co je horší: běžné zahradnické zásahy mu často otevírají dveře dokořán.
Proč vertikutace šťavel rozmnožuje místo toho, aby ho zničila
Vertikutátor projede trávníkem, vyhrabe plsť a mech, a zahrádkář čeká čistou plochu. Jenže u šťavele rohatého se děje pravý opak. Dr. Harald Nonn, expert spojený s Deutsche Rasengesellschaft, v
rozhovoru pro myHOMEBOOK výslovně upozorňuje, že vertikutace rostlinu rozdrobí na drobné úlomky. Ty zůstanou rozptýlené po celém trávníku. A protože šťavel dokáže regenerovat i z krátkého kousku stonku nebo kořene, každý ponechaný fragment může založit nový trs.
Mechanismus je dvojí. Zaprvé, rozřezané vegetativní části obrůstají; univerzitní zdroje z
UC Statewide IPM Program potvrzují, že úlomky kořenů i lodyh oxalisu regenerují nové jedince. Zadruhé, semena a drobné kousky rostliny se zachytí na vertikutačních nožích, na kolečkách stroje i na posečené hmotě. Výsledek? Místo jednoho ohniska vznikne desítka nových kolonií roztroušených po celé zahradě. Semena jako minometné střely: jak šťavel dobývá spáry a záhony
Představte si rostlinku vysokou sotva deset centimetrů, která vystřeluje semena do okruhu tří až pěti metrů. Přesně tak fungují tobolky šťavele rohatého. Jakmile dozrají, prudce se otevřou a drobná semínka rozletí do okolí. Podle
databáze North Carolina Extension navíc tato semena postrádají dormanci, klíčí prakticky okamžitě po dopadu na vlhký povrch. Čtyři týdny po vzejití už semenáč nasazuje první květy. Okno mezi objevením nové rostlinky a dalším vysemeněním je tedy zoufale krátké.
Právě proto šťavel tak snadno osidluje spáry v dlažbě a okraje chodníků. Stačí špetka substrátu, trocha světla a vlhkosti. Plazivé lodyhy pak přidávají druhou frontu: přelézají okraje záhonů, zakořeňují v každém kontaktním bodě s půdou a postupně propojují izolovaná ohniska do souvislého porostu.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Český kontext: středomořský vetřelec, který se zabydlel natrvalo
Šťavel rohatý pochází ze Středomoří, ale v českých zahradách už dávno zdomácněl. Databáze Pladias eviduje potvrzené výskyty v různých částech republiky a řadí ho mezi neofyty teplomilnějšího charakteru. Třetí vydání Katalogu nepůvodní flóry České republiky (Pyšek et al. 2022) ho klasifikuje jako invazní neofyt. Nejde tedy o kuriozitu ze západoevropských katalogů; druh se aktivně šíří i na našem území.
Největší tlak přichází od pozdního jara do léta, kdy se na prohřátých osluněných místech sbíhají ideální podmínky: teplo, světlo a dozrávající tobolky. Zajímavé je, že šťavel zvládá široké rozpětí půdní reakce. Nonn upozorňuje na jeho výskyt i na vápnitých substrátech, Pladias mu přiřazuje reakční hodnotu odpovídající mírně kyselým až bazickým podmínkám. Samotné vápnění trávníku ho tedy nezastaví.
Jak šťavel rozpoznat a nezaměnit ho s jetelem
Trojčetné listy svádějí k záměně s jetelem, ale rozdíly jsou při bližším pohledu zřetelné:
Tvar lístků: U šťavele mají jednotlivé lístky hluboký srdčitý výřez. Jetelové lístky jsou zaoblené, bez výrazného vykrojení. Květy: Šťavel kvete drobnými žlutými pětičetnými kvítky. Jetel tvoří hlávkovitá květenství, u bílého jetele bělavá až narůžovělá. Palisty: Oxalis postrádá palisty, které jsou u jetele nápadné při bázi řapíku.
Kdo si osvojí tyto znaky, odhalí vetřelce dřív, než stihne vysemenit. A právě včasné rozpoznání rozhoduje o tom, zda boj s ním potrvá týdny, nebo roky.
Co dělat, když už vertikutace proběhla, a jak uzavřít trávník šťaveli
Pokud vertikutátor už projel napadenou plochou, první krok je okamžitý: sesbírat z trávníku veškeré zbytky rostlin a odnést je pryč, rozhodně ne na kompost, kde by semena přežila. Následuje kontrola ohnisek. Malé kolonie se dají vyplet ručně, ideálně za vlhka, kdy kořeny vycházejí snadněji celé. Silně zasažená místa vyžadují radikálnější přístup: sejmout vrchní vrstvu drnu, doplnit čerstvý substrát a dosít kvalitní travní směsí.
Dlouhodobě rozhoduje hustota trávníku. Nonn zdůrazňuje, že příliš nízký střih oslabuje traviny a uvolňuje prostor pro klíčení šťavele. Vyšší seč, vyvážená výživa a hlubší, méně častá zálivka posilují konkurenceschopnost trav. Šťavel totiž vyhrává tam, kde má volno, v mezerách, holých skvrnách, prořídlých místech. Uzavřít mu prostor znamená pěstovat hustý, vitální porost, který mu nedá šanci zakořenit.
Jedna z nejčastějších vstupních bran do zahrady přitom vede přes zahradnické centrum. Šťavel se opakovaně zavléká s nově koupenými rostlinami; stačí prohlédnout povrch kořenového balu a okraj květináče na drobné trojčetné lístky, žluté kvítky nebo mladé tobolky. Podezřelou vrchní vrstvu zeminy je lepší sejmout ještě před výsadbou.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková