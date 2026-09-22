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Provoz na I/23 z Třebíče na Vladislav omezují přípravné práce na opravu silnice

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Na silnici I/23 mezi Třebíčí a městysem Vladislav budou do 5. listopadu projíždět auta kyvadlově. Důvodem je příprava na přestavbu silnice, která začne příští rok. Přestavbu celého úseku měřícího skoro čtyři kilometry má Ředitelství silnic a dálnic v plánu udělat v příštích dvou letech.
Provoz na I/23 z Třebíče na Vladislav omezují přípravné práce na opravu silnice

Provoz na I/23 z Třebíče na Vladislav omezují přípravné práce na opravu silnice

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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