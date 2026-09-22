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Češi to zaplatili do koruny, klíče shrábla KGB. Jak v brdských lesích vyrostl nedobytný sovětský atomový stát

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Výstavba tří přísně utajovaných podzemních objektů v hlubokých lesích Československa v 60. letech dodnes vyvolává mrazení. Československá lidová armáda celou stavbu zaplatila a vybudovala, ale klíče od masivních hermetických vrat převzaly výhradně speciální jednotky sovětské KGB a 12. hlavní správy ministerstva obrany SSSR. Proč na naše území nesměl vstoupit ani tehdejší ministr obrany a jaké jaderné tajemství skrývaly komplexy Javor 50, 51 a 52?
Těžká pancéřová tlaková vrata a betonový vjezd do podzemního vojenského bunkru.

Těžká pancéřová tlaková vrata a betonový vjezd do podzemního vojenského bunkru.

Zdroj: Brogaj / Wikimedia / CC BY-SA 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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