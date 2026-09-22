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Máš ráda svoje lidi. Jen dnes nechceš vidět vůbec nikoho

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Celý týden komunikuješ. V práci, doma, v chatu, po telefonu, u oběda. Pak ti někdo v pátek nebo v úterý večer napíše „jdeme někam?“ a ty zjistíš, že představa dalšího lidského hlasu v místnosti působí skoro fyzicky vyčerpávajícím dojmem. Přitom ty lidi opravdu máš ráda.
Máš ráda svoje lidi. Jen dnes nechceš vidět vůbec nikoho

Máš ráda svoje lidi. Jen dnes nechceš vidět vůbec nikoho

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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