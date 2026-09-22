Ještě nedávno byla kaple na Svojších zpustlou ruinou, teď opět září novotou jako téměř před sto lety. Podíl na tom má spolek We Love Šumava. Slavnostní vysvěcení kaple Andělů Páně proběhne už tuto sobotu a dorazí i oblíbený režisér Jiří Strach. Organizátoři ale upozorňují na dopravní omezení.
Svépomocí opravili rozpadlou šumavskou kapličku. Na její vysvěcení dorazí režisér Strach
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...