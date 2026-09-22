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Škola rocku: Nahý Jack Black inspiroval scenáristu, děti hrály naživo a Led Zeppelin kývli na neobvyklou prosbu

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Hlavní roli v komedii Škola rocku formovaly osobní zvyky Jacka Blacka. Dětské hvězdy hrály naživo a zisk práv k písním vyžadoval velmi ojedinělý krok.
Škola rocku

Škola rocku

Zdroj: FOTO:Paramount Pictures / distr. FTV Prima
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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