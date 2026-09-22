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Alscher bydlel dva týdny u Gudase na Floridě a zamiloval si jeho děti. Na ledě se ale může stát jeho největším konkurentem

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Dvacetiletý český obránce strávil čtrnáct dní v domě veterána, který ho učí, jak se prosadit v NHL. A pak s ním vybruslil na stejný led.
Alscher bydlel dva týdny u Gudase na Floridě a zamiloval si jeho děti. Na ledě se ale může stát jeho největším konkurentem

Alscher bydlel dva týdny u Gudase na Floridě a zamiloval si jeho děti. Na ledě se ale může stát jeho největším konkurentem

Zdroj: Florida Panthers
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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