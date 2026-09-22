Alscher bydlel dva týdny u Gudase na Floridě a zamiloval si jeho děti. Na ledě se ale může stát jeho největším konkurentem

Když Alscher letos v létě v Česku zmínil Gudasovi, že chce dorazit na Floridu s předstihem a v klidu se připravit na zářijový kemp, odpověď přišla okamžitě. Žádný hotel, žádný pronájem. „Budeš bydlet u mě,“ řekl mu šestatřicetiletý bek, který se po sezoně v Anaheimu vrátil do organizace Panthers. Alscher nabídku přijal a na dva týdny se stal součástí Gudasovy domácnosti. S dětmi u bazénu, se steaky na grilu, s vepřovou panenkou, kterou podle Gudase zvládl překvapivě dobře. A pak přišel 15. září, Panthers oznámili soupisku pro kemp a oba Češi se ocitli ve stejné konkurenční skupině obránců.
Dům plný dětí a steaků
Pobyt u Gudase nebyl zdvořilostní gesto na jednu noc. Alscher žil v rodině, řešil denní program s dětmi, zapojoval se do chodu domácnosti, vařil. Gudas to v rozhovoru pro FloridaPanthers.com popsal bez příkras: „Je to skvělý kluk.“ Žádná formální mentorská schůzka, žádný strukturovaný program. Spíš každodenní kontakt mladého hráče s někým, kdo má za sebou přes 700 zápasů v NHL a ví, jak vypadá život profíka mimo zimák.
Pro Alschera to znamenalo něco, co hotel nedá. Pocit normálního fungování v cizí zemi, kde teprve před rokem a půl začínal zvykat na severoamerický režim. V lednu 2025 o tom mluvil pro TheAHL.com; adaptace na profesionální hokej i na samostatný život v Charlotte pro něj byla stejně náročná jako samotné zápasy.
Depth chart mluví jasně, zatím
Romantický příběh o hostiteli a hostovi má ale tvrdý sportovní rámec. Panthers vstupují do ročníku 2026/27 po sezoně, v níž nepostoupili do play-off. Obranná rotace se přeskládává a obě česká jména v ní figurují, jenže na velmi odlišných pozicích.
Gudas je etablovaný veterán. V minulé sezoně za Anaheim odehrál 56 zápasů s bilancí 2+11, průměrným icetimem 16:10 a 67 trestnými minutami. Panthers ho v prvním přípravném zápase proti Hurricanes 20. září rovnou zařadili do páru s Dmitrijem Kulikovem. To je jasný signál: klub s ním počítá do sestavy NHL.
Alscher je jinde. Čtyři zápasy v NHL na konci minulého ročníku, tři asistence, průměrný icetime přes dvacet minut, slibný vzorek, ale pořád jen čtyři zápasy. V AHL za Charlotte odehrál 52 utkání s 11 body a výborným hodnocením +17. Klubový přehled prospektů ho řadí mezi pět nejlépe hodnocených mladíků organizace s projektovaným průnikem do NHL už v této sezoně. Jenže projektovaný průnik a jisté místo jsou dvě různé věci.
Mentor, ne rival, aspoň prozatím
Dostupné citace obou hráčů nenabízejí ani náznak napětí. Gudas mluví o pomoci, o tom, že chce mladším ukázat i život mimo arénu. Alscher mluví o vděčnosti. Trenér Paul Maurice chválil Alscherův závěr minulé sezony i jeho pokroky v kempu, ale nikde neříká, že by dvacetiletý obránce ohrožoval Gudasovu pozici přímo teď.
Reálně jde o jiný typ konkurence, než jaký si člověk představí u dvou beků bojujících o totéž místo v první šestce. Gudas je uvnitř páru NHL. Alscher je na hraně NHL a AHL, připravený čekat na okno, ať už přijde v podobě zranění, formy, nebo rotace. Jejich cesty se protínají v organizačním depth chartu, ne v přímém souboji o jeden dres na jednu konkrétní pozici.
Co Gudas vlastně udělal
Tady je ale skrytá pointa celého příběhu. Gudas tím, že Alschera vzal k sobě domů, neudělal jen hezké gesto. Dal mu dvoutýdenní náhled na to, jak funguje veterán NHL v přípravě: režim, jídlo, rytmus dne, mentální nastavení. Usnadnil mu aklimatizaci, zkrátil čas mezi přistáním na letišti a prvním tréninkem na ledě. A pokud Alscher díky tomu v kempu vypadal líp, než by vypadal po týdnu v hotelovém pokoji, pak si Gudas de facto urychlil příchod vlastní konkurence.
Vědomě? Pravděpodobně ano. V kabinách NHL to není neobvyklé; veteráni vědí, že organizace potřebuje mladé hráče, a ti nejlepší z nich aktivně pomáhají s přechodem. Není to altruismus, je to profesionalita. Gudas si svou pozici drží výkonem, ne tím, že by mladšímu kolegovi ztěžoval cestu.
Až jednou Alscher dostane šanci nastupovat pravidelně v NHL, bude vědět, že první kroky udělal v domě člověka, jehož místo v sestavě jednou může převzít. A Gudas to ví taky.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka