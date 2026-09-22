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Spánek lidí v Lukách narušoval agresivní opilec. Vyskakoval si i na policii

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Nepříjemné chvíle zažívali v sobotu 19. září krátce před půlnocí lidé v Lukách nad Jihlavou. Záchranné složky tam zasahovaly kvůli agresivnímu opilému muži.
Spánek lidí v Lukách narušoval agresivní opilec. Vyskakoval si i na policii

Spánek lidí v Lukách narušoval agresivní opilec. Vyskakoval si i na policii

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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Jihlavská Drbna
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