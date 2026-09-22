Češi čistí toalety kávovou sedlinou. Tohle si o babském triku myslí odborníci

Káva vodní kámen neodstraní a toaletu nevydezinfikuje
Na sociálních sítích koluje rada: stačí nasypat lžičku kávové sedliny do záchodové mísy a problémy s nečistotami, vodním kamenem i zápachem jsou vyřešeny. Realita je ovšem jiná – tento postup nepřináší téměř žádné výhody a může způsobit více škody než užitku.
Kávová sedlina obsahuje drobné pevné částice, které při drhnutí fungují jako jemné abrazivum. Dokáží mechanicky uvolnit lehký povrchový nános, ale stejného výsledku dosáhnete běžným toaletním kartáčem a vhodným čisticím prostředkem. Káva nemá žádnou speciální schopnost rozpouštět nečistoty – její použití tedy nepřináší zásadní přínos.
Glazovaný povrch sanitární keramiky je nejlepší udržovat měkkým kartáčem nebo pomůckou určenou přímo k tomuto účelu. Přidávání dalších pevných částic do mísy není potřeba, a může být dokonce kontraproduktivní.
Minerální usazeniny vyžadují kyselé čističe
Vodní kámen vzniká usazováním minerálních látek obsažených ve vodě. V záchodové míse se projevuje jako bílý, šedý, nažloutlý nebo hnědý povlak. Jeho množství závisí především na tvrdosti vody, pravidelnosti čištění a na tom, zda z nádržky neustále neprotéká voda.
Kávová sedlina vodní kámen chemicky nerozpouští. Při drhnutí může narušit pouze velmi slabý povrchový nános, ale odolnějších minerálních usazenin se tímto způsobem nezbavíte.
Na vodní kámen se používají kyselé čisticí přípravky určené na sanitární keramiku. Prostředek potřebuje určitý čas na působení, proto je nutné dodržovat návod na obalu. Po vyčištění je třeba mísu důkladně vydrhnut a spláchnout.
Pokud chcete zůstat u levných ekologických metod, mnohem lépe než káva poslouží kyselina citronová nebo ocet, které vodní kámen chemicky rozpouštějí.
Velmi důležité je nemíchat různé čisticí přípravky. Zvlášť nebezpečné je spojení kyselého výrobku s přípravkem obsahujícím chlór. Při takové kombinaci se může uvolnit zdraví nebezpečný plyn. Během úklidu proto větrejte, používejte rukavice a jednotlivé výrobky nikdy nekombinujte.
Vůně kávy překryje zápach jen krátkodobě
Čerstvá kávová sedlina má výrazné aroma, které může na krátký čas překrýt jiné pachy. Neznamená to však, že zápach odstranila. Když vůně kávy vyprchá, problém se může objevit znovu.
Při běžném úklidu většinou stačí pravidelné umytí mísy a často dotýkaných částí toalety vhodným čisticím prostředkem. Větší pozornost je třeba věnovat především splachovacímu tlačítku, desce, pantům, prostoru pod okrajem mísy a podlaze v bezprostředním okolí.
Pokud toaleta zapáchá i po důkladném vyčištění, je nutné najít skutečný zdroj. Nečistoty se často skrývají pod okrajem mísy, v okolí pantů sedátka, na vnější straně toalety nebo na podlaze. Zapáchat může také zanedbaný toaletní kartáč a nádoba, ve které je uložen.
Přetrvávající kanalizační zápach může upozorňovat na problém s těsnením, odpadním potrubím nebo odvětráním kanalizace. Pokud zápach nezmizí ani po úklidu, případně se přidá bublání a pomalé odtékání vody, vhodnější je zkontrolovat odpad nebo zavolat odborníka.
Sedlina může přispět k ucpání potrubí
Kávová sedlina se ve vodě nerozpouští. I po spláchnutí zůstává složena z drobných pevných částic, které pokračují do odpadního potrubí.
Jedna čajová lžička pravděpodobně okamžitě neucpe průchodný odpad. To však není důvod, aby se tento postup stal součástí pravidelného úklidu. Při opakovaném splachování se částice mohou zachytávat na nerovnostech, mastných nánosech nebo jiných nečistotách v potrubí a přispět k jeho postupnému zanášení.
Riziko je vyšší při starších nebo nesprávně vyspádovaných rozvodech a v domácnostech, kde voda odtéká pomalu. Kávová sedlina nefunguje ani jako přípravek na čištění či uvolňování odpadů. Do potrubí proto není vhodné vysypat větší množství ani zbytky z kávovaru.
Zdroje článku: yahoo.com, sita.sk, aol.com, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá