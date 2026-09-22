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Zahraniční experti hodnotili alkohol vyráběný v Česku. Nejhůře dopadla tradiční kultovní značka

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Mezinárodní gastronomický portál TasteAtlas zveřejnil žebříček jedenácti nejhůře hodnocených českých alkoholů. Na posledním místě skončil tradiční tuzemák, hned za ním se ale objevilo překvapení – slavné brněnské pivo.
Zahraniční experti hodnotili alkohol vyráběný v Česku. Nejhůře dopadla tradiční kultovní značka

Zahraniční experti hodnotili alkohol vyráběný v Česku. Nejhůře dopadla tradiční kultovní značka

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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