Vědci z Brna vyvinuli nehořlavé archivní obaly. Historické dokumenty ochrání před požárem

Zatímco běžné archivní krabice spolehlivě chrání dokumenty před prachem, světlem nebo mechanickým poškozením, v případě požáru se stávají dalším hořlavým materiálem. Vědci proto několik let pracovali na vývoji speciální úpravy, která by snížila hořlavost kartonů, aniž by tím utrpěly samotné dokumenty.
„Archivy, knihovny, muzea a galerie jsou proti požárům chráněny minimálně. Stabilními hasicími systémy je podle našich zjištění vybaveno přibližně jen pět procent depozitářů, zbytek nikoliv,“ vysvětlil motivaci za vznikem projektu Michal Ďurovič z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT). Podle něj potřebu takového řešení podtrhl i nedávný ničivý požár v Banské Štiavnici.
Požár v Banské Štiavnici vypukl 18. března 2023 a poškodil celkem sedm památkově chráněných objektů.
Na vývoji se podílel také Technický ústav požární ochrany (TÚPO) a tuzemský výrobce archivních obalů, společnost EMBA. Každý subjekt přinesl do projektu něco jiného – zatímco pražští chemici navrhli složení retardačních směsí, brněnští odborníci řešili technologii nanášení retardéru a její převedení do průmyslového měřítka.
„Nestačí připravit materiál, který dobře funguje v laboratorním měřítku. Pokud má mít výzkum skutečný dopad, potřebujeme najít také technologii, kterou lze spolehlivě a opakovaně využít při výrobě,“ podotkl Michal Veselý z Fakulty chemické VUT. Vědci přitom museli přísně hlídat, aby chemická úprava lepenky negativně neovlivňovala archiválie, s nimiž přijde do styku.
Účinnost nového materiálu prověřily standardizované požární zkoušky. Zatímco běžné srovnávací krabice včetně modelového obsahu během testu zcela shořely, u obalů ošetřených speciálním retardérem k výraznému rozhoření nedošlo. Vybrané druhy papírů prošly v kontaktu s ošetřenou lepenkou také testem zrychleného tepelného stárnutí při 105 °C. Výsledky potvrdily, že na ně chemická úprava neměla negativní vliv.
Výsledky výzkumu tvůrci demonstrovali naživo 18. září v prostorách TÚPO v Praze. Na techniku už byla podána přihláška užitného vzoru a průmyslový partner EMBA nyní připravuje ostrou výrobu, díky níž by se nehořlavé archivní obaly měly dostat na trh od nového roku.
Konečná cena zatím nebyla stanovena. „Odvíjí se nejen od ceny složek nanesených na arch lepenky, ze které se po výseku sestaví archivní krabice, ale určuje ji také spotřeba tiskových prostředků, výmět ve výrobě a skutečná rychlost produkce. Očekáváme, že cenu stanovíme na konci tohoto roku,“ uzavřel Veselý.