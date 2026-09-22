Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Vědci z Brna vyvinuli nehořlavé archivní obaly. Historické dokumenty ochrání před požárem

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vzácné rukopisy, mapy či historické knihy v archivech a muzeích se dočkají lepší ochrany před ohněm. Odborníci z Fakulty chemické VUT vyvinuli ve spolupráci s pražskými kolegy a výrobcem obalů speciální lepenku se sníženou hořlavostí. Novinka zvládla zkoušky a na trh zamíří začátkem nového roku.
Vědci z Brna vyvinuli nehořlavé archivní obaly. Historické dokumenty ochrání před požárem

Vědci z Brna vyvinuli nehořlavé archivní obaly. Historické dokumenty ochrání před požárem

Zdroj: FCH VUT
Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Myší bobky i špinavá podlaha. Inspektoři zavřeli brněnskou Billu
Myší bobky i špinavá podlaha. Inspektoři zavřeli brněnskou Billu
Brněnský hantec má svého správce. Pečovat o něj bude městské muzeum
Brněnský hantec má svého správce. Pečovat o něj bude městské muzeum

Šalina, štatl nebo hokna. Brněnský hantec má nově svého oficiálního správce. Stalo se jím Muzeum města...

Veterináři našli v Rousínově 27 zubožených psů a koček, zasahovali i policisté
Veterináři našli v Rousínově 27 zubožených psů a koček, zasahovali i policisté

Téměř třicet psů a koček žilo v nevyhovujících hygienických podmínkách v domě v Rousínově na Vyškovsku....

Střet vlaku s člověkem zastavil provoz na trati mezi Brnem a Břeclaví
Střet vlaku s člověkem zastavil provoz na trati mezi Brnem a Břeclaví

Tragická událost dnes ráno zastavila provoz na železniční trati mezi Brnem a Břeclaví. U nádraží v Rajhradě...

V Brně začíná topná sezona. Teplárny dnes spouštějí vytápění domácností
V Brně začíná topná sezona. Teplárny dnes spouštějí vytápění domácností

Brňané si letos poprvé zatopí o něco dříve než loni. Teplárny Brno dnes zahajují topnou sezonu, radiátory...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.