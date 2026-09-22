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Dnes mají vědci ke hraní urychlovač částic dlouhý 27 kilometrů. Nový projekt počítá s 11.000 kilometry kolem celého Měsíce

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Největší urychlovač částic na Zemi obepíná tunel dlouhý přibližně 27 kilometrů. Fyzici ale spočítali, co by dokázal stroj téměř čtyřsetkrát delší. Vedl by pod povrchem kolem celého Měsíce a srážel protony při energiích, k nimž se na Zemi jen tak nedostaneme.
Dnes mají vědci ke hraní urychlovač částic dlouhý 27 kilometrů. Nový projekt počítá s 11.000 kilometry kolem celého Měsíce

Dnes mají vědci ke hraní urychlovač částic dlouhý 27 kilometrů. Nový projekt počítá s 11.000 kilometry kolem celého Měsíce

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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