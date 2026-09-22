Rychlá večeře z jednoho pekáče pro každý den: Jednoduchý recept, který šetří čas i následný úklid

Večeře z jednoho pekáče jsou přesně ten typ receptů, ke kterým se člověk vrací uprostřed pracovního týdne. Když je potřeba nakrmit rodinu a nestát přitom půl večera u plotny, dobře funguje obyčejná kombinace mladého zelí, nových brambor, klobásy, česneku a papriky. V troubě se všechno spojí dohromady, klobása pustí šťávu i vůni a na stole je syté domácí jídlo. Bez hromady hrnců ve dřezu.
Podobné recepty mám ráda hlavně proto, že nevyžadují velké přemýšlení. Nakrájet, ochutit, promíchat a dát péct. Pak už stačí jen občas nakouknout pod alobal, jestli se směs
nepřichytává nebo nepotřebuje trochu tekutiny. U nás doma se tahle večeře hodí ve chvílích, kdy je hlad větší než trpělivost. Mladé zelí udrží pekáč šťavnatý, nové brambory do sebe natáhnou výpek a klobása tomu dá chuť, kvůli které nikdo moc neřeší, že jde vlastně o dost . jednoduché jídlo
Výhodou je i to, že se recept nechá bez potíží přizpůsobit tomu, co zrovna leží v lednici. Někdo přidá mrkev, další víc cibule, někdo na konci zamíchá trochu zakysané smetany. Já se většinou držím střídmější verze, protože těch pár surovin spolu funguje samo o sobě.
Můj tip je jednoduchý: Máte-li opravdu čerstvý , nedávejte ho do pekáče celý hned na začátku. Část nechte až nakonec. Vůně pak zůstane čistší a jídlo nepůsobí tak těžce. kopr Recept na poctivou večeři z jednoho pekáče s klobásou
Počet porcí: 4-5 porcí Celkový čas přípravy: asi 1 hodina a 15 minut Ingredience, které budeme potřebovat 700 g mladých brambor 500 g mladého zelí 350 g klobásy 1 ks červené papriky 1 ks větší cibule 4 stroužky česneku 2 lžíce oleje nebo rozpuštěného sádla 1 svazek čerstvého kopru 1 lžička sladké mleté papriky 1/2 lžičky kmínu 1 lžička soli 1/2 lžičky čerstvě mletého pepře 100 ml vody nebo vývaru Postup přípravy bleskové večeře z jednoho pekáče
1. Troubu nastavte na 190 °C. Vezměte větší pekáč nebo zapékací mísu. Je lepší, když mají všechny suroviny trochu místa, protože se pak opravdu pečou, ne jen dusí namačkané na sobě.
2. Mladé brambory pořádně omyjte. Pokud mají pěknou tenkou slupku, není důvod je loupat. Nakrájejte je na menší kusy nebo silnější plátky, aby změkly přibližně stejně rychle jako zbytek zeleniny.
3. Mladé zelí zbavte košťálu a nakrájejte na širší nudličky. Cibuli dejte na půlměsíce, papriku na proužky a česnek buď na tenké plátky, nebo najemno.
4. Klobásu nakrájejte na kolečka. V pekáči je to nejvděčnější tvar, protože se na okrajích opeče a pustí chuť do brambor i zelí.
5. Do pekáče nasypte brambory, zelí, papriku, cibuli a česnek. Přidejte olej, sladkou papriku, kmín, sůl a pepř. Přilijte 100 ml vody nebo vývaru a směs dobře promíchejte, klidně rukama, pokud vám to nevadí.
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6. Nahoru rozložte kolečka klobásy a přisypte zhruba polovinu nasekaného kopru. Pekáč zakryjte alobalem nebo poklicí a dejte péct asi na 30 minut.
7. Po půlhodině pekáč odkryjte a obsah promíchejte. Podívejte se, kolik tekutiny zůstalo na dně. Kdyby byla zelenina suchá nebo se začínala chytat, přidejte ještě pár lžic vody.
8. Vraťte pekáč do trouby už bez zakrytí a pečte dalších 15 až 25 minut. Hotovo je ve chvíli, kdy jsou brambory měkké a klobása má lehce opečené okraje. Zelí má změknout, ale nemělo by se rozpadat.
9. Nakonec vmíchejte zbytek čerstvého kopru. Ochutnejte a případně ještě trochu opepřete nebo dosolte. U soli opatrně, hodně záleží na tom, jak výrazná byla klobása.
10. Podávejte hned, nejlépe ještě horké a klidně přímo z pekáče. Pokud něco zbyde, vydrží porce v lednici do druhého dne a dá se bez problémů ohřát v troubě nebo na pánvi. Foto: Princ_Mário, Rychlá večeře z jednoho plechu Rady Pokud používáte výraznější uzenou klobásu, dejte na začátku méně soli. Výpek bývá sám o sobě dost silný. Mladé brambory krájejte raději na menší kousky. Upečou se rychleji a nebudete čekat jen kvůli nim. Pro jemnější verzi můžete ke konci vmíchat pár lžic zakysané smetany. Ke kopru se hodí a celé jídlo trochu zjemní. Když zůstane porce na druhý den, dá se přesunout do menší zapékací misky, posypat sýrem a krátce zapéct. Je to rychlá večeře navíc a nepůsobí jako ohřívaný zbytek.
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Zdroj: Se souhlasem
Princ_Mário