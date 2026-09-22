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Rychlá večeře z jednoho pekáče pro každý den: Jednoduchý recept, který šetří čas i následný úklid

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Večeře z jednoho pekáče patří mezi ty recepty, které doma zachraňují běžné pracovní dny. Když potřebuji nasytit rodinu bez zbytečného pobíhání kolem plotny, sáhnu po kombinaci mladého zelí, nových brambor, klobásy, česneku a papriky. Právě pečení v jednom pekáči je na tom to nejlepší. Suroviny se prolnou, klobása pustí chuť a večeře je poctivá, sytá a přitom bez velkého nádobí.
Obrázek receptu na rychlou večeři z jednoho plechu.

Obrázek receptu na rychlou večeři z jednoho plechu.

Zdroj: Foto: Princ_Mário, Recept na večeři z jednoho plechu s klobásou.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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