Top kina ČR: Nový Resident Evil zničil Spider-Mana i Odysseu. Kina naplnila speciální akce

Kinaři měli uplynulý víkend zase jednou žně. Nemůže za to ale pouze nástup silných novinek, nýbrž zejména speciální akce Kino dny, kdy během celého víkendu nabízela většina českých kinosálů projekce filmů za pouhých 100 korun. Návštěvnost kin se tak výrazně zvýšila a po několika týdnech překonala hranici 200 tisíc diváků. Z novinek nejvíce zabodoval nový Resident Evil i dokumentární Bára Basiková, výrazně ale posílily i zavedené tituly.
5. místo
Tržby 2 miliony 062 tisíc Kč / návštěvnost 14 751 diváků / 165 kin
Slevová akce výrazně pomohla dokumentární novince Heleny Třeštíkové. Spojení slavné režisérky a populární zpěvačky Báry Basikové totiž zabralo na výbornou. Start za necelých 15 tisíc diváků je z dokumentárního hlediska nadprůměrný počin a jedná se i o nejlepší start v plodné kariéře Heleny Třeštíkové. Nedá se sice očekávat, že Bára Basiková bude v kinech podobně nezdolnou trvalkou jako dokument Katka, jenž v kině nakonec zhlédlo přes 120 tisíc diváků, i přesto se jedná o jeden z nejvýraznějších dokumentárních sukcesů posledních let.
4. místo
Tržby 1 milion 766 tisíc Kč / návštěvnost 16 827 diváků / 121 kin
Speciální akce zvýšila zájem o takřka všechny hity uplynulých měsíců. Výrazně tak vzrostla poptávka i po animovaných hitech, jako je Toy Story 5 či Mimoni a monstra, nejvíce ale na Kino dnech vydělala Tlapková patrola. Oblíbení pejskové si mezi víkendy polepšili a posílili tak svou pozici výrazné animované trvalky. I díky aktuálnímu dopingu se Dinosauří film stal druhým nejúspěšnějším filmem oblíbené franšízy a dá se očekávat, že o následujícím víkendu snímek překročí hranici 200 tisíc diváků.
3. místo
Tržby 5 milionů 867 tisíc Kč / návštěvnost 29 957 diváků / 111 kin
Z hlediska tržeb by sice Odyssea stále bezkonkurenčně brala první místo (síla IMAXu je stále mocná), z pozice návštěvnosti ale Nolan bere „až“ bronz. Mezivíkendově si přitom filmová epika polepšila a silný zájem nepolevuje ani po 10 týdnech v kinech. A připisovat si po tak dlouhé době okolo 30 tisíc diváků je opravdu na zatraceně hlubokou poklonu. Odyssea díky tomu brzy překoná hranici 700 tisíc návštěvníků a už teď je jasné, že ani na horizontu blížící se osmistovka není nemožná.
2. místo
Tržby 3 miliony 392 tisíc Kč / návštěvnost 30 967 diváků / 120 kin
Odyssea tak tentokrát (i když velmi těsně) přeskočil i nový Spider-Man, jemuž také pomohl speciální divácký doping. Na největší megahit roku přišel nový nápor zvědavců, díky nimž už celková návštěvnost překonala 830 tisíc diváků. 900 je stále velmi daleko, Spidey však pořád prokazuje solidní formu a stejně jako v případě Nolanova putování, ani zde není nic nemožné.
1. místo
Tržby 5 milionů 292 tisíc Kč / návštěvnost 41 545 diváků / 157 kin
První místo ale dle očekávání ukořistil nový Resident Evil, který netěžil pouze z uplynulé akce, ale zejména ze síly videoherní předlohy i natáčení v českých lokacích. 41 tisíc diváků je nejlepším startem v rámci dosavadních filmů této značky, i když se snímky s Millou Jovovich nemá novinka Zacha Creggera v podstatě nic společného. Z hororového hlediska se navíc jedná o nadprůměrný start, který by měl snímek dotáhnout za hranici 100 tisíc diváků. Důležité bude, jak velký propad nás čeká v následujícím týdnu. Doplatí Resident Evil na absenci zlevněného víkendu, nebo se díky pozitivním reakcím stane po vzoru Posedlosti další hororovou trvalkou? Nechme se překvapit.
Aktuální program českých kin naleznete zde.
Zdroje: Unie filmových distributorů, Kinomaniak