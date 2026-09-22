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Top kina ČR: Nový Resident Evil zničil Spider-Mana i Odysseu. Kina naplnila speciální akce

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Kinaři měli uplynulý víkend zase jednou žně. Nemůže za to ale pouze nástup silných novinek, nýbrž zejména speciální akce Kino dny, kdy během celého víkendu nabízela většina českých kinosálů projekce filmů za pouhých 100 korun. Návštěvnost kin se tak výrazně zvýšila a po několika týdnech překonala hranici 200 tisíc diváků. Z novinek nejvíce zabodoval nový Resident Evil i dokumentární Bára Basiková, výrazně ale posílily i zavedené tituly.
Top kina ČR: Nový Resident Evil zničil Spider-Mana i Odysseu. Kina naplnila speciální akce

Top kina ČR: Nový Resident Evil zničil Spider-Mana i Odysseu. Kina naplnila speciální akce

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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