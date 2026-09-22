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Silnice na Havlíčkobrodsku je uzavřená kvůli nehodě pěti aut. Na místě jsou zranění

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Na dopravní komplikace se nyní musí připravit řidiči, kteří plánují cestovat po silnici II/344. Jak novináře ráno informovala policejní mluvčí Michaela Lébrová, došlo tam k hromadné nehodě.
Silnice na Havlíčkobrodsku je uzavřená kvůli nehodě pěti aut. Na místě jsou zranění

Silnice na Havlíčkobrodsku je uzavřená kvůli nehodě pěti aut. Na místě jsou zranění

Zdroj: Daniela Drozdová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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Jihlavská Drbna
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