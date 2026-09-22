MMA bojovník Roušal daroval Slovákovej prsten na záchodě. Předtím se jí veřejně omluvil za to, jak se k ní choval měsíce

Zní to jako vtip, ale podle Nely Slovákové šlo o jediné místo, kde měli v tu chvíli klid. Žádné kamery, žádní hosté, žádné telefony. Jen pár minut soukromí uprostřed chaosu veřejné akce. A gesto, které přišlo po týdnech, kdy se jejich vztah drolil pod tlakem, o kterém se v české celebritní scéně mluví mnohem méně než o skandálech, pod tlakem únavy, diet a dvou kariér jedoucích naplno proti sobě.
Co se dělo před prstenem
12. září 2026 se v Brně konal turnaj OKTAGON 93. Radek Roušal, sedmička pérové váhy organizace, nastoupil proti Jonasi Mågårdovi. Prohrál. A pak udělal něco, co se v české MMA scéně moc nevidí, na svém Instagramu se veřejně omluvil partnerce.
„Byl jsem hnusnej a protivnej,“ napsal podle přepisu Super.cz. Měsíce tvrdé přípravy, diety, přetrénování, a frustraci si vybíjel doma. Na ženě, která v tu samou dobu finišovala vlastní byznys, točila reality show Královny Brna pro TV Nova a snažila se držet vztah pohromadě.
Slováková to popsala bez příkras. Poslední dva měsíce byly „o ničem“. Strašně se dohadovali. Neměli na sebe čas. Přiznala i měsíc bez sexu. Žádná nevěra, žádný velký skandál, jen dva lidé, kteří se míjeli v únavě a podrážděnosti.
Spekulace o rozchodu a realita
Už v červnu 2026 se na sítích rozjely dohady, že je konec. Důvod? Ticho. Žádné společné fotky, žádná videa. Pro pár, který žije z veřejné pozornosti, je absence obsahu signál, který fanoušci čtou jako rozchod.
Oba to tehdy popřeli. Slováková pro eXtra.cz řekla, že mezi nimi to „napjaté není“, jen na sebe nemají čas. Jenže právě nedostatek času dokáže vztah poškodit stejně spolehlivě jako aféra. Možná spolehlivěji, protože chybí jasný viník a jasný bod zlomu.
Roušal to na Instagramu po porážce pojmenoval otevřeně. Omluvil se veřejně, protože část krize už běžela veřejně. A dodal, že se omlouvil i soukromě a bude se omlouvat dál.
Prsten, který není zásnubní
Pak přišel ten prsten. Někdy kolem 22. září, těsně před otevřením nové prodejny Slovákové v Brně, ji Roušal odvedl na toaletu. Měl krabičku, květiny, připravený proslov.
Média okamžitě napsala o zásnubách. Jenže Slováková sama řekla jasně: „Zatím není zásnubní.“ A kdo sleduje historii jejich vztahu, ví, že prsten u nich neznamená automaticky žádost o ruku. V srpnu 2025 jí Roušal daroval luxusní prsten po výhře v OKTAGONu. Na jaře 2026 si nechali vyrobit párové prsteny se symbolem nekonečna. Tohle byl třetí prsten, a podle všeho spíš gesto usmíření než formální zasnoubení.
Co na tom stojí za pozornost, není kulisa. Je to kontrast. Promyšlený proslov a pugét růží v prostoru, kde byste čekali cokoli jiného. Roušal měl krabičku připravenou, tohle nebyla spontánní akce. Bylo to plánované soukromí v jediném dostupném soukromém prostoru.
Proč je tenhle příběh zajímavější, než vypadá
Česká celebritní scéna miluje velké zápletky: nevěru, rozchody, veřejné hádky. Příběh Roušala a Slovákové je jiný. Jejich vztah nezkoušela žádná aféra, ale souběh dvou náročných kariér. Přípravný kemp na jedné straně, otevření prodejny a natáčení reality show na druhé. Diety, únava, minimum společného času.
Je to méně efektní než skandál. Ale pro kohokoli, kdo někdy zažil období, kdy se s partnerem míjel v únavě a hádal kvůli blbostem, je to okamžitě srozumitelné.
Roušal si na záchodě v Brně neklekal na koleno. Dal partnerce prsten, řekl hezká slova a vrátil se do vztahu, který pár týdnů předtím veřejně přiznal jako rozbitý únavou. Jestli z toho jednou budou zásnuby, to zatím neví ani Slováková.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta