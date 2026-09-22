Rodila syna a jediné, co řešila, byla další dávka. Pergnerová popsala nejhorší noc svého života

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Rodila syna a jediné, co řešila, byla další dávka. Pergnerová popsala nejhorší noc svého životaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Tereza Pergnerová po císařském řezu opustila nemocnici se třiceti stehy na břiše. Nešla domů, šla sehnat heroin.
Tereza Pergnerová
Zdroj: Nextfoto
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